嘉縣議會連署瘦肉精零檢出提案 縣府：抵觸中央法規無效
嘉縣議會連署瘦肉精零檢出提案 縣府：抵觸中央法規無效
記者陳惲朋／嘉義報導
calendar_today2020-10-28 18:13:44
蔡英文總統一反過去反對的主張，將同意含萊克多巴胺(瘦肉精)的美猪牛進口台灣。嘉義縣議會為人民食安把關，今(28)日在臨時會由國民黨籍議員提出「不得檢出乙型受體素」(零檢出)提案，獲不分黨派過半議員連署，縣府尊重個別議員提案權，但地方自治條例若抵觸中央法規亦無效。
國民黨籍詹琬蓁議員等人提案，建議縣政府應在嘉義縣的食品安全管理自治條例，增列「本轄內製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉及以豬可食部位為原料之相關產製品，不得檢出乙型受體素」，並對「違反規定者，處新臺幣3萬元以上十萬元以下罰鍰，並得按次處罰」等相關條文，獲得36位議員中，不分黨派的18位議員過半連署通過。臨時會後，議會國民黨團書記長李國勝帶提案的詹琬蓁、王啟澧、蔡信典等人感謝議員相挺，李國勝強調提案是為守護人民的健康，中央的衛福部應該要跟地方溝通，代表民意本來就應該反映人民的心聲。
詹琬蓁指出，提案修法經議會議決通過，未來會要求縣政府積極配合辦理，請縣府在年底前的最後一次臨時會，將修訂的法案提交議會審議。縣府回應說，針對嘉義縣議會議員連署修改嘉義縣食品安全管理自治條例，不得檢出乙型受體素修法提案，嘉義縣政府尊重個別議員提案權力，但依食品安全衛生管理法第15條規定，動物用藥殘留容許量由中央主管機關訂定，地方自治條例若抵觸中央法規亦無效，未來嘉義縣政府對於萊豬議題將以科學標準、加強稽查、標示清楚等來保障縣民健康。