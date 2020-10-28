6旬婦咳嗽漏尿好尷尬 尿道中段懸吊術助改善

許多生過小孩的婦女都有尿失禁的困擾，新竹地區一名6旬婦女生育5胎，其中3胎為自然產，但隨年紀增長，發現只要一咳嗽或打噴嚏就會不自主的漏尿，需要頻繁更換衛生棉墊，造成生活困擾，後前往台大醫院新竹分院泌尿科求診，經診斷為「應力性」尿失禁，並決定接受尿道中段懸吊術後，情況獲得改善。

我是廣告 請繼續往下閱讀

台大醫院新竹分院泌尿科醫師鄭詠庭表示，尿失禁大致可分區分為: 應力性、急迫性或是混合型，由於年紀老化使得骨盆底肌肉鬆弛，一旦在腹壓升高的情形下，像是咳嗽、打噴嚏或提重物，就會漏尿，此情形即是應力性尿失禁，也是最常見的一種尿失禁形態。

應力性尿失禁常見的危險因子包括：年紀、懷孕生產次數、肥胖及抽菸等，診斷的同時還需排除造成暫時性尿失禁的成因，像是泌尿道感染或便秘等。





透過生活型態的改變及行為物理的治療可能改善一部分的尿失禁，包括：減肥、戒菸、調整液體攝取量、改善便祕，或多做凱格爾運動 （俗稱縮肛運動，藉由強化骨盆腔底的肌肉群，改善禁尿功能），對於希望保守治療或不適合手術者，雖然有藥物治療的選擇，但仍有四成的人無法忍受其副作用而放棄，如：噁心、噁吐、全身無力、便祕等。





對於非複雜性且中重度應力性尿失禁的患者，鄭詠庭建議可考慮手術來改善。尿道中段吊帶手術是應力性尿失禁治療的主流方式之一，透過陰道的切口，將人工吊帶像吊床般懸吊於尿道兩側。具有傷口小及恢復快的優勢。





醫師呼籲，尿失禁可以藥物或手術治療，術前醫師的評估與討論是非常重要的，特別是屬於複雜性尿失禁的病人，目前婦女泌尿的手術與設備發展成熟，女性不用再羞於啟齒，應勇敢就醫。