鄧紫棋遭前東家精神虐待！曾因「耍大牌」事件想留下遺書

香港創作歌手鄧紫棋出道多年，《光年之外》、《再見》等膾炙人口的歌曲在Youtube上點閱率都破億，成績斐然，她先前曾透露與前東家的官司是目前人生中，遇到最大的衝擊，近來就在大陸訪談節目《捨得智慧人物》中坦言，曾因為前東家的「商品論」摧毀掉自信，還因此認為自己罹患憂鬱症。

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鄧紫棋去年3月與合作11年的前東家撕破臉，鬧出解約風波，甚至走上法律途徑對簿公堂，目前官司仍未解決，隨後鄧紫棋就決定成立工作室來延續自己的演藝事業，創作更多歌曲。

「他們跟我說，我只是一個被創造出來的商品，沒有他們，我就什麼都不是」，鄧紫棋透露這些年來一直被前東家當成「商品」對待，且曾有心理治療師告訴她是受到了精神虐待，身心俱疲的她一度認為自己罹患憂鬱症。





此外，鄧紫棋也提起《我是歌手》第3季的耍大牌事件，當時她因為拒絕換歌而飽受輿論攻擊，坦言一切都是受到前東家的指示，所以才會讓她被冠上耍大牌的罪名，也透露自己曾在家哭了7天不出門，甚至想留下遺書自清。（編輯：侯家瑜）

▲鄧紫棋透露曾有心理治療師告訴她受到了精神虐待。（圖／新浪音樂微博）