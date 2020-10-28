雲林零瘦肉精牧場破百 現代化豬場結合區塊鏈溯源
記者洪佳伶/雲林報導
calendar_today2020-10-28 18:29:56
因應含萊克多巴胺美豬將開放進口，雲林縣政府率先推動「零瘦肉精聯盟」，縣長張麗善今(28)日至麥寮鄉為第100家零瘦肉精牧場授證，並邀請中華民國商業總會區塊鏈應用及發展研究所(以下簡稱區塊鏈研究所)共同參觀，因區塊鏈具「可追溯性」，將從養豬場開始把關，增加消費者信心。
縣長張麗善指出，雲林縣是養豬大縣，飼養頭數佔全國近30%，面對中央執意開放含萊克多巴胺美豬進口，為維護豬農權益及全民的健康，縣府結合縣內源頭端的飼料廠、畜牧場，到後端的肉品廠、餐廳業者等成立「零瘦肉精聯盟」，透過自律公約互相約束，堅持從飼料廠到餐桌都瘦肉精零檢出，希望打造雲林良品豬肉品牌，讓消費者知道雲林豬肉是非常健康安全的。張麗善表示，除了成立「零瘦肉精聯盟」外，日前縣府更與中華民國全國商業總會簽訂合作意向書，率全國之先導入區塊鏈技術，強化豬肉產品溯源，建立從飼料廠、畜牧場、分切加工廠至餐桌的透明化歷程，讓民眾買的安心、吃的放心，並提高雲林良品豬肉的競爭力。
今日中午，張縣長在農業處長魏勝徳陪同下至麥寮鄉為第100家加入「零瘦肉精聯盟」的牧場授證，並邀請中華民國商業總會區塊鏈應用及發展研究所人員參觀養豬場，由該研究所人員針對區塊鏈特性進行簡報，讓第一線養豬業者更瞭解區塊鏈技術，共商如何將區塊鏈技術應用在實際的養豬現場。台塑麥寮管理部副總經理陳文仰、雲林縣肉品市場總經理黃加安等人也到場參與。
農業處處長魏勝德強調，農業處長魏勝德表示，若要將豬肉導入區塊，豬場自動化設備是必要的，未來希望畜舍相關數據都能透明公開，而今日參訪可以更了解區塊鏈技術如何應用在實際的養豬現場，接著到屠宰場、肉品加工廠、賣場，區塊鏈的「獨立性、可追朔性、透明度」讓雲林優良豬肉產品競爭力提升，外來更要朝向出口邁進。