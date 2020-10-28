民進黨議員杯葛反萊豬條例 國民黨：怕蔡英文黨紀處分？
民進黨議員杯葛反萊豬條例 國民黨：怕蔡英文黨紀處分？
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-28 17:51:18
台北市議會今天（28日）下午，進行台北市食安自治條例修正案的二讀審查，內容針對含有瘦肉精的豬肉進口進行規範。不過卻遭到民進黨議員及部分無黨籍議員，以技術性的方式杯葛，因為會議人數不足無法進行二讀討論，最後由議長宣布散會，下週三再議。對此國民黨議會黨團總召陳重文表示，民進黨議員們不敢來開會或者離席，除了違反議員的職權之外，「我們認為是怕總統蔡英文的黨紀處分」。
陳重文表示，過去民進黨罵國民黨說為了反對法案全體離席，「過去的國民黨就是現在的民進黨，民進黨這次比我們更嚴重。」陳重文說，「我們這個法案逕付二讀之後，民進黨用議事的規範跟規則全部離席，然後離席的過程裡面還用了很多小技巧。」陳重文強調，民進黨中央恐怕已經向民進黨議會黨團下指導棋，以此讓議案審不下去。而面對今天流出的衛福部公文，內容指出若是地方針對萊豬檢驗標準，相關法規與中央法規有所抵觸，將會自動失效。對此陳重文表示，會義無反顧地推我們台北市的食安自治條例，因為中央明顯違反民意，然後我們台北市是首善之區，所以我們一樣會照著我們的步調走，我們的17-1、17-2，只要違反就開罰。而針對出席人數不足導致無法進行二讀審議的部分，陳重文也強調，下週三會進行「甲級動員」，要求所有黨籍議員以及友好的無黨籍議員都到場出席會議。而民進黨議會黨團總召林世宗則認為，相關法案修正都屬於國民黨的政治操作，所以沒有選擇出席。「我們黨團認為這個條例，是舊案而且跟現行法規有所抵觸，那提出來是政治操作的考量大於實際，所以我們黨團幾乎就沒有出席。」林世宗說，針對國民黨團將在下週三祭出甲級動員一事，將會在黨團會議後有進一步的動作。