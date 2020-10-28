不懼無謂批評 國民黨青年團宣布參加2020台灣同志遊行
不懼無謂批評 國民黨青年團宣布參加2020台灣同志遊行
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-10-28 18:00:41
國民黨青年團團長陳柏翰今天(28)宣布，青年團將如期參與2020年台灣同志遊行，這項決定由青年團自主決定，並非由上級授意，也未聲稱「代表國民黨」，青年團是在完成報名手續後，才向黨主席江啟臣報備的。
陳柏翰表示，在這段期間內，雖然受到黨內不同意見的批評，但國民黨青年團仍決定如期於本周六共同參與2020年台灣同志遊行，並配合遊行主軸「成人之美」，他們將以「天暗總會光，共好同齊行」為標語，象徵同志人權在眾多前輩的努力下終於迎來曙光。這次是青年團第二度以團體名義參與遊行，距離上次已過三年，期間同婚專法通過，青年團成員亦曾於中常會門外聲援在關鍵條文投下同意票的七名本黨立委。青年團今年亦將再度走入群眾，宣示對於婚姻平權的堅持。青年團表示，馬英九前總統曾於台北市長任內協力辦理華人世界中第一場同志遊行，過去也有七名黨籍委員基於人權價值投下贊成票。青年團將邀請曾為同婚發聲的立委、歷任青年團長一同行腳，象徵青年團將持續傳承議題理念，落實性別友善與平等的目標。