水湳轉運中心多次變更　議員要交通局別當兒戲

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水湳轉運中心多次變更　議員要交通局別當兒戲

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-10-28 19:20:00

水湳轉運中心多次變更　議員：勿當兒戲
▲水湳轉運中心歷經多次變更，新方案與先前差異極大，議員要求交通局應向市民好好說明前後方案差別。(圖／柳榮俊攝2020.10.28)
台中市水湳經貿園區發展是台中的鑽石地，重大建設陸續開工，今(28)日國民黨議員楊正中質詢指出，如今人進不去、交通不便捷，水湳轉運中心歷經多次變更，新方案與先前差異極大，是否評估過商業及車流需求？又是否具前瞻性？要求交通局應向市民好好交代，勿把改置重大建設計畫當兒戲。
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楊正中說，水湳經貿園區有六大亮點，但六大亮點要是人潮進不去、交通不便捷，這些建設亮點都是白搭，因此水湳轉運中心肩負重任，但水湳轉運中心好事多磨，歷經三任交通局局長，每任想法不同，量體由矮變高、由高變矮。
自葉昭甫局長接手後，重新定位為「北水湳、南烏日」，口號喊得很響亮，但運量的評估、車流與商業的需求等等，卻無相關數據與資料。讓人摸不著頭緒，究竟是真的還是假的？而方案改置是專業的決定？還是政治的決定？

楊正中比較兩任局長的方案，方案調整後量體改為地上二層、地下三層；且該基地容積率達500%，如只蓋二層恐嚴重浪費土地利用空間。再者，現有的轉運中心並未評估商業需求。

楊正中表示，水湳經貿園區未來發展潛力很大，即便交通局說分二階段進行，第二階段市府也預計要以民間開發方式，連同旁邊的商辦大樓一起蓋。但現有的評估，是否符合未來前瞻發展？

楊正中要求，交通局應向市民好好說明前後方案差別，以及提供相關評估報告；否則花了7千多萬做規劃設計，結果蓋了卻不符需求都是浪費錢。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心總經費約25.29億元，預計於明年底開工、113年啟用，第一階段由市府先興建地上2層、地下3層的轉運中心，規劃國道客運20席、市區公車12席，國道客運全日雙向約1,120班次；第二階段預留結構可再增建至地上7層，可併同基地南側商業大樓採BOT招商開發。
葉昭甫強調，水湳轉運中心營運首重月台調度效能，透過行控中心智慧化管理，嚴密監控車輛離站及停靠時間，提升服務品質；此外，水湳轉運中心將與機場捷運車站共構轉乘，成為水湳經貿園區交通樞紐，串聯園區創研基地，整合前店與後廠，屆時將可吸引民間投資，提升招商的可行性。
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