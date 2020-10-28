蔡英文：無論美國總統大選結果為何 持續深化台美關係
蔡英文：無論美國總統大選結果為何 持續深化台美關係
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-28 17:58:00
美國總統大選即將舉行，民進黨今（28）日中常會邀請政治大學東亞所教授楊昊以「前瞻2020美國總統大選的可能結果與影響：選情動態、政策趨勢、美中格局、印太秩序與美台關係」為題進行專案報告。會後，民進黨發言人周江杰轉述黨主席蔡英文主席裁示，選後無論結果如何，台灣都會持續深化與美國，以及理念相近國家的合作夥伴關係。
據與會人士轉述，楊昊在報告時提到，若川普續任，美台關係將穩定發展，但若拜登勝出，預期拜登政府與台灣的互動將會相對保守，但人權議題將會是拜登政府外交主軸之一，強調人權立國的台灣可以在此議題著力。據轉述，中常委們對於美國大選討論熱烈，立委莊瑞雄開玩笑提及，媒體報導萬聖節將至，有女巫要作法讓川普落選，他好奇美國民眾對此事的意見。對此，楊昊則說自己沒有研究。
蔡英文裁示指出，美國總統大選即將在下周舉行，她知道國人都很關心大選結果，不過她要強調，無論是哪一個政黨提名的候選人勝出，台灣堅持自由和民主的價值，持續深化台美關係，維持區域和平穩定的立場，都不會改變。
蔡英文說，過去一段時間，台灣堅守民主價值，作為區域和平的重要貢獻者，以及國際社會良善力量的努力，也得到美國主流民意，以及朝野政黨的支持。近期以來，美國國會已經通過「台灣旅行法」、「台北法案」、「台灣保證法」等多項法案，行政部門也有多位高層官員訪台，也通過多次軍售案，台美關係的進展，都是國人有目共睹的。蔡英文表示，她要再次強調，選後無論結果如何，台灣都會持續深化與美國，以及理念相近國家的合作夥伴關係，共同維護印太地區的和平穩定與繁榮發展，堅定守護台灣的民主自由。