美國接連對台軍售 中國台辦嗆：以武謀獨必「死路一條」
美國接連對台軍售 中國台辦嗆：以武謀獨必「死路一條」
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-10-28 18:00:38
美國一週內連續宣佈 2 次對台軍售，26 日的聲明中出售的武器也包括 100 枚魚叉反艦飛彈，國務院已批准軍售案且正式通知美國國會。對此，中國國台辦批評民進黨對中國挑釁、勾結外部勢力，「以武謀獨」必然是死路一條。
中國國台辦發言人朱鳳蓮 28 日回應美國一週內宣布 2 起對台軍售，批評美國政府一而再再而三違背「一個中國原則」和中美三個聯合公報，特別是「八一七」公報規定，向中國台灣地區出售武器，向「台獨」勢力發出錯誤信號，中方對此堅決反對。朱鳳蓮指責民進黨，公然對（中國）大陸進行赤裸裸的軍事威脅和挑釁，不自量力，企圖勾連外部勢力「以武謀獨」，加劇台海緊張，只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難，最終必然是「死路一條」。中共軍機本月至今（ 28 ）日擾台次數已多達 18 次，漁船更經常越界騷擾漁民。10 月 23 日近 20 艘中國漁船以「避風」為由群聚於澎湖外海，海巡署調動船艦以水砲驅離中國漁船，中國國台辦 28 日上午批評台灣方面「野蠻」做法不人道，令人憤慨。另外，福建海峽衛視記者提問，台灣有學者（文化大學社科院院長趙建民）舉出 8 個證據，認為兩岸正面臨「準戰爭邊緣」，發言人朱鳳蓮停頓了約 30 秒、說道「我們先問下個問題好不好」，之後才回應，表示辦公室關注到了相關報導，重複批評「民進黨和外部勢力勾結謀獨」。國台辦重申，維護國家主權和領土完整的意志堅如磐石，絕不為任何形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。