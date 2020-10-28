新櫃登場迎百貨周年慶　時尚品牌、美食名店助攻

百貨周年慶戰火白熱化，高雄大立百貨周年慶29日正式開跑，超強消費回饋可達20%、還有「彼得兔」來店禮， 「CRIS牛排館」及人氣居家內衣品牌「6IXTY8IGHT」也正式開幕，夢時代「秋美食」引進米塔旗下新品牌，「Mita CAFE BISTRO」充滿歐式風情，搶攻後疫情時代「偽出國」商機。
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大立百貨周年慶10月29日至11月22日登場，為期25天的優惠活動，在現金回饋上下足了功夫，首11日化妝品、內睡衣、SPA滿2000送200，刷大立聯名卡滿7800再加碼送300；全館指定消費滿3000送600，高達20%的消費回饋，以及「彼得兔」超實用來店禮，誠意滿滿，大立百貨張副總表示，「期望今年目標比去年同期業績成長2成」。
南部獨家的台北饕客名店五星牛排館「CRIS牛排館」，整合傳統法餐手藝和日系高效能廚房空間設計，選用台灣僅占不到1%的美國Prime級全冷藏牛肉，回歸傳統經典的直火，呈現的是肉、油、火香氣最足的經典牛排風味；人氣居家內衣品牌「6IXTY8IGHT」在大立A館2樓設立百坪的旗艦店，有舒適內衣、上衣、褲裝、睡衣、家居服等，堪稱為女孩們的購物天堂，行銷部經理潘進昆表示，周年慶引進兩大家特色專櫃，加上先前進駐的蔦屋書店、十二月潮汕砂鍋粥等特色品牌，預計來客流量可以增加25%。
夢時代新進駐的「Mita CAFE BISTRO」以All Day Dining為概念，除了經典排餐、義大利麵、燉飯外，也有早午餐可以選擇，喜歡享用輕食，提供主廚創意料理、開胃菜及沙拉；下午茶更供應10幾種法式甜點、舒芙蕾、手作蛋糕及鹹點三明治，餐點選擇豐富 。另外，特別引進「比利時皇家咖啡壺」為歐洲王室專用的咖啡壺具，讓貴賓在餐桌上參與咖啡的萃取過程，品嚐都市裡的午茶悠閒，體驗百年文化下的美味盛宴。