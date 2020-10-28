名家論壇》錢震宇／重傷NCC的中天聽證會

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根據「衛星廣播電視法」第 17 條規定，衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業播送之節目內容，不得有下列情形之一，包括違反法律強制或禁止規定、妨害兒童或少年身心健康、妨害公共秩序或善良風俗。試問，法律有規定不可以報導「哪些人」的新聞嗎？還是報導「哪些人」的新聞是有害青少年身心健康嗎？
反言之，如果今天一家電視台天天報導蔡英文的新聞，整天報民進黨的事情，有民眾提出檢舉，NCC 是否會比照辦理提出裁罰？還是因為電視台是政治正確，所以就沒事，甚至能獲得政府高層讚賞。
今天 NCC 的委員若要將中天新聞台入罪，就應該明確指出因為報導了什麼樣的新聞而導致誰的身心健康受到損害，或是因此違反了什麼社會善良風俗。而不是把「民眾檢舉」拿來當成令箭，只憑個人政治好惡做評斷。民主多元社會下，民眾本來就有不同意見，進而對不同政治人物有所喜好，進而喜歡或不喜歡看否些新聞台，「但這絕對不是裁量媒體的標準」。
再者，聽證會本身是要給予被審查媒體一個充分說明且對等的時間，讓鑑定人在聽取兩邊說法後做出符合法規且不因立場不同而做出離譜的判決。然而，透過直播，外界看到的卻是咄咄逼人的 NCC 委員，以及立場鮮明的鑑定人，甚至有幾位鑑定人直接建議「不予換照」。這倒底是「聽證會」，還是「認罪協商」？
從政黨角度來看，對國民黨來說，這是場不可逆的戰爭，明知道可能結果已定，但還是要奮戰力挺，所堅持的除了是民主價值、言論自由外，部分還是在於危如累卵的媒體支持度及長久以來難以連結社會團體及社群媒體的無奈與無力，必須付諸行動，讓國民黨找到輿論立足點，拾階而上。
對民進黨來說，口口聲聲說 NCC 是獨立行使職權的機關，卻忘了自己是執政黨，強調尊重專業之餘，不僅對於 NCC 委員過去多次抗議中天，如今是否能夠擔任審照委員的公正性不置可否，對於外界質疑民進黨已經先入為主，身兼民進黨主席的蔡總統，卻從未發表過任何言論，是想置身事外？還是刻意切割？
本該是獨立行使職權的 NCC，搞到藍綠兩黨都被綁了進去，實非民主國家之福，NCC 沒有魄力拒絕黑手伸入，更沒有膽識說出到底是誰在運作，反倒成了幫助政府監督媒體的專責機關了。
聽證會後，NCC 發了新聞稿，強調電視新聞業者自應回應社會期待，製播並提供予視聽眾正確、公平、公正之新聞內容，以維護視聽眾權益。這段文字更顯露出 NCC 的傲慢與偏見，NCC 不是民意機構，它怎麼代表社會期待；NCC 更不是法院，能夠用觀測的數據判定新聞內容的公平與公正。
依照 NCC 的說法，它是不是應該編制一套「新聞媒體業者編採守則及遵循原則」，來一視同仁，規範所有電視媒體？
一場號稱是「政治審查聽證會」，讓大家看到的是毫不對等的發言及平衡，掌權者非但沒有出面捍衛媒體應該有的新聞自主權及第四權，保護得來不易的言論自由，反而是藏匿在所謂的獨立機關後面，用盡心思去羅織罪名。
要說有什麼結論，那就是民進黨執政下的 NCC 是一個被政治力高度干預的機關，公信力蕩然無存，失去應有的社會高度及地位，我想大概是這場聽證會唯一得到的共識吧！
●作者：錢震宇／國民黨智庫副發言人、資深媒體人、開放智庫發起人
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