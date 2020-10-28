郭書瑤人生就要當辣妹　黏在地板熱舞「會穿很性感」

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郭書瑤公布她的人生比例圖是拍戲工作、辣妹、耍廢跟天生保母，其中辣妹選項讓人相當好奇，郭書瑤說自己私底下很喜歡當娕妹，為了讓自己合理化成為辣妹，變得很喜歡跳舞，除了在台北固定有找老師練舞，連去台中拍戲都在當地另外找舞蹈老師，郭書瑤笑說因為平常走在路上不敢穿比較辣的衣服，只有在跳舞的時候才會穿得很辣，至於喜歡舞蹈類型，郭書瑤特別跟老師說就是愛黏在地板上的舞。
劉品言的人生比例圖則是吃、工作跟一個人旅行。哪裡最容易有異地豔遇？劉品言甜笑說：「當然是歐洲啦。」她之前有段時間長住在法國，因為不想被打擾搭訕所以就故意板著臉，有次晚上9點多坐在咖啡廳外喝咖啡，就有個男人靠近，表示看到劉品言一個人坐在外面很久了，問她需要伴嗎？當時劉品言尷尬心想是要收費的嗎？所以就委婉拒絕了對方。
沒想到對方過沒多久就獻上一把路邊買的玫瑰花束給她，還說覺得在這個城市女人不可以孤單一個人，接著還邀請她一起參與他跟朋友在對面某家店裡的派對。因為對方並非強迫性的邀請，讓劉品言覺得自己有選擇的空間，所以當晚她就接受邀請參加了，跟一群法國人喝酒、聊天相當開心，席間對方還試圖想問劉品言隔天有沒有時間，想邀她出門約會，當下她覺得這樣進展有點太快了，就婉拒了對方，劉品言遺憾地說：「現在是覺得有點可惜啦。」