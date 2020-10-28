與蘋果公司關係生變？鴻海嚴正駁斥：無稽之談

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與蘋果公司關係生變？鴻海嚴正駁斥：無稽之談

記者許家禎/綜合報導

calendar_today2020-10-28 18:32:26

▲英特爾與鴻海宣布共同推出TSN+5G有線及無線的先驅網路架構，另外也結盟虎科大與網聯科技，促進工具機產業轉型升級。（圖／NOWnews資料照）
▲針對美媒報導鴻海與蘋果公司關係可能生變，鴻海嚴正駁斥。（圖／NOWnews資料照）
有美國媒體報導指出，蘋果公司與代工廠鴻海關係生變，主要是雙方合作多年，但鴻海毛利率僅個位數，蘋果毛利卻有4成，讓鴻海想盡辦法提高利潤。為此，鴻海今（28）日回應並發出重訊表示，這是無稽之談，相關報導內容純屬臆測，公司將保留法律追訴權。
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美國媒體The Information於27日報導，蘋果與鴻海似乎關係逐漸生變，因為鴻海毛利率低，為了提高利潤甚至虛報雇用的員工數，或是在蘋果設備上為其他客戶生產產品以節省成本。針對此項報導，鴻海嚴正聲明並發出重訊，表示這是無稽之談，相關報導內容純屬臆測，公司將保留法律追訴權。
其實，蘋果與鴻海儘管長期合作關係良好，但也屢次被學者點名鴻海太過依賴蘋果，尤其中國大陸代工廠立訊來勢洶洶也對鴻海造成威脅。不過於此同時，立訊越南廠日前也曾爆發罷工事件、沒有足夠的員工宿舍，凸顯管理出現問題，也讓蘋果公司延緩讓立訊越南廠生產iPhone。
至於鴻海，早在2018年創辦人郭台銘仍任董事長時就表示，未來是工業互聯、虛實整合的時代，集團正在轉型中，就像航空母艦戰鬥群的轉彎，需要一點時間。而劉揚偉接手鴻海董座後，除專注於「3＋3」（電動車、機器人、數位健康、人工智慧、半導體、新世代通訊）的重點發展策略外，也成立鴻海研究院，希望強化鴻海技術與產品創新的能量。
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