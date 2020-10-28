小客車通行國5北向宜蘭至頭城路肩　宜縣府籲恢復

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

小客車通行國5北向宜蘭至頭城路肩　宜縣府籲恢復

記者李清貴/宜蘭報導

calendar_today2020-10-28 19:20:06

宜蘭縣政府建議高公局恢復小客車通行國5北向宜蘭至頭城路肩
▲宜蘭縣政府建議高公局恢復小客車通行國5北向宜蘭至頭城路肩。（圖／記者李清貴攝,資料照)
國5北向宜蘭至頭城開放小客車通行路肩措施已行之有年，不過，高公局今（109）年4月11日起逕自取消小客車通行路肩的措施，這項措施實施前並沒有與宜蘭縣政府溝通，宜縣府今（28）日表示，請交通部恢復開放小客車通行此一路段路肩。
我是廣告 請繼續往下閱讀
宜縣府表示，高速公路局今年4月份逕自取消國5北向宜蘭至頭城小客車通行路肩。宜蘭縣政府認為，國1與國3壅塞時段也有實施主線開放路肩之措施，因此，請交通部審慎考量宜蘭縣民通勤需求，恢復開放小客車通行路肩措施。
縣府指出，每逢假日台北往來宜蘭湧現大量旅遊旅次，交通需求遠超過雪山隧道容量，造成國道5號每逢假日即產生嚴重壅塞現象，為疏導北宜地區交通，高速公路局自107年12月起除常態辦理週日北上宜蘭地區時段性高乘載入口管制、匝道儀控等疏導措施外，於約35.3公里至30.5公里宜蘭至頭城北上路段，啟動機動開放大客車行駛路肩管理措施。
高公局考量小車通行路肩影響大客車行駛動線及效能，因此於今年4月11日起取消小客車通行路肩的措施。縣府表示，經查，國1、國3亦有實施主線於壅塞時段實施開放路肩之管理措施，因此，建請交通部審慎考量宜蘭縣民的通勤需求，恢復國5北向宜蘭至頭城路段開放小汽車通行路肩，以加強疏導此路段車流，紓緩壅塞情形。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

繼續作答
NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀