小客車通行國5北向宜蘭至頭城路肩 宜縣府籲恢復
記者李清貴/宜蘭報導
calendar_today2020-10-28 19:20:06
國5北向宜蘭至頭城開放小客車通行路肩措施已行之有年，不過，高公局今（109）年4月11日起逕自取消小客車通行路肩的措施，這項措施實施前並沒有與宜蘭縣政府溝通，宜縣府今（28）日表示，請交通部恢復開放小客車通行此一路段路肩。
宜縣府表示，高速公路局今年4月份逕自取消國5北向宜蘭至頭城小客車通行路肩。宜蘭縣政府認為，國1與國3壅塞時段也有實施主線開放路肩之措施，因此，請交通部審慎考量宜蘭縣民通勤需求，恢復開放小客車通行路肩措施。縣府指出，每逢假日台北往來宜蘭湧現大量旅遊旅次，交通需求遠超過雪山隧道容量，造成國道5號每逢假日即產生嚴重壅塞現象，為疏導北宜地區交通，高速公路局自107年12月起除常態辦理週日北上宜蘭地區時段性高乘載入口管制、匝道儀控等疏導措施外，於約35.3公里至30.5公里宜蘭至頭城北上路段，啟動機動開放大客車行駛路肩管理措施。高公局考量小車通行路肩影響大客車行駛動線及效能，因此於今年4月11日起取消小客車通行路肩的措施。縣府表示，經查，國1、國3亦有實施主線於壅塞時段實施開放路肩之管理措施，因此，建請交通部審慎考量宜蘭縣民的通勤需求，恢復國5北向宜蘭至頭城路段開放小汽車通行路肩，以加強疏導此路段車流，紓緩壅塞情形。