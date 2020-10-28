遊覽車駕駛不滿交通疏導管制 辱罵員警涉妨礙公務送辦
遊覽車駕駛不滿交通疏導管制 辱罵員警涉妨礙公務送辦
記者黃正忠／屏東報導
calendar_today2020-10-28 19:29:22
台南市東門中隊義消與家眷在25日到屏東自強活動，李姓遊覽車駕駛因調撥車道問題，遭屏東警枋寮分局上銬逮捕，洪姓車掌小姐也被員警勒頸受傷，台南市議員蔡旺詮質疑警方執法過當，枋寮警分局今天表示，李姓駕駛不從仍對曾員辱罵：「大聲X小啦」等字語，攔停該車後李姓駕駛不配合又對曾員罵不雅字眼，因此全案依妨害公務逮補。
枋寮警分局表示，10月25日17時20分許於屏東縣枋寮鄉台一線中正大路與沿山路口發布實施分流，枋寮派出所副所長曾力展於17時45分許於該路口帶班擔服交通疏導勤務，依分局四組業務單位指示實施台ㄧ線北上與沿山公路口車輛分流管制。當時李姓駕駛駕駛營大客車行經該路口時，因不滿警方實施調撥分流措施，故任意將滿載乘客的營大客車停於台ㄧ線上達3分鐘，不往前行駛且不依照警方指示行駛沿山公路分流，北上內獅至水底寮路段車多壅塞。
現場實施交通疏導勤務員警梁棠碩、方致舜上前告知請儘速靠右向前行駛，副所長曾力展上前引導該車先行停於路旁時，李姓駕駛疑心生不滿故意將車輛逼近副所長曾力展，曾員告誡此行為恐有觸法之疑慮。
李姓駕駛不從仍對曾員辱罵：「大聲殺小啦」等字語，攔停該車後李姓駕駛不配合又對曾員罵不雅字眼，全案依妨害公務罪逮補。分局考量遊覽車乘客仍於現場且未用膳，短時間內恐無法尋找代班司機，對於駕駛涉嫌妨礙公務部分立即請示檢察官並於19時50分許獲檢察官准予不予解送；另對於該駕駛不服從交通警察指揮部分，以違反道路交通管理處罰條例第60條第2項第1款，予以告發。