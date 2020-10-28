駁二有台味萬聖節！嬉啤派對要大家一起假鬼假怪乾一杯

萬聖節即將到來，駁二藝術特區別出心裁以海派台灣味萬聖節為主題，推出「嬉啤派對-哭妖祭」，於本週末31日至11月1日下午2點至晚間9點，在大義公園邀請大家一起歡聚乾杯，現場匯集全台20多家知名精釀啤酒及酒類品牌、人氣美食攤車及原創手作攤位，更首次以雙舞台規模由10組團隊帶來精彩演出。

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高雄市文化局長王文翠表示，駁二嬉啤派對來到第三屆，已成為市民朋友每到10月引頸期盼的大型活動，以多元創新的精釀啤酒為號召，涵蓋美食餐飲、原創手作、樂團演出等豐富元素，加上台灣味萬聖節主題，打造一場熱鬧盛大的派對。

▲「嬉啤派對-哭妖祭」以多元創新的精釀啤酒為號召，涵蓋美食餐飲、原創手作、樂團演出等豐富元素。（圖／高市文化局提供）

「駁二嬉啤派對－哭妖祭」集結全台超過20家精釀啤酒及特色酒類品牌，臺虎精釀、吉姆老爹啤酒工場、啤酒頭、高雄麥酒工房等，而主打以100%地瓜蒸餾的「恆器製酒」也將帶來「油甘果釀酒工作坊」，親手釀造佐以時間發酵，體驗者可以帶回一整甕的甘甜美酒。





今年度的表演規劃也升級，將由「禾一文化傳承舞團」及「PushHand舞蹈藝能館」帶來的［官將首來收妖！］揭開序幕，以街舞、螢光特效與官將首，結合出創新的「陣頭表演」，盼望能讓更多參與活動的朋友們，看見珍貴的台灣傳統民俗文化。





萬聖節不可缺少的創意裝扮，現場有擅長「喪屍妝、傷口妝」的特殊化妝師呂泱諭設攤， 另外也舉辦「扮裝大賽」，最大獎可獲得價值7200元飯店住宿券。