大姐揭袁惟仁遭子女漠視真相　痛批：寡廉鮮恥

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

大姐揭袁惟仁遭子女漠視真相　痛批：寡廉鮮恥

記者吳雨婕/綜合報導

calendar_today2020-10-28 20:44:30｜update2020-10-28 21:15:18

▲挺過第一關！袁惟仁腦溢血爆病危，友人：「手術已成功結束。」（圖／翻攝自袁惟仁臉書）
▲袁惟仁大姐痛批袁惟仁兒女不聞不問。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）
知名音樂人袁惟仁2年前在大陸不小心跌倒，引發腦溢血昏迷，之後又發現有腫瘤，情況急轉直下，而在經過開刀、治療後，病況漸漸穩定。沒想到27日又傳出，在台東休養的他，竟在老家跌倒送醫。而袁惟仁的大姐袁藹玲，今（28）日在社群媒體上發文痛批袁惟仁的子女「寡廉鮮恥」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
袁藹玲表示，在袁惟仁病倒的這段期間，二姐寸步不離的照顧他，而反觀袁惟仁的子女，「他百般疼愛的兒子、女兒，卻可以對這個不能照顧自己的父親不聞不問。 兩年來我弟弟的女兒和他打過一次視頻，他的兒子從來沒有自發的聯絡過我弟弟，或我弟弟的家人。」
袁藹玲透露，就連袁惟仁近來在台東老家跌倒，也是二姐與媽媽向他的兒女聯繫，可事發多天，卻不見他的孩子來探望，這些種種讓袁藹玲生氣不已，「在漠不關心、不聞不問、不孝順、甚至不承認的同時，可以對外界不時地眉飛色舞、滔滔不絕地發表自己對父親的思念，不知居心為何？」最後袁藹玲狠酸：「任何人若言行不符，說一套做一套，是否做人做得很荒謬？ 是否會讓你聯想到寡廉鮮恥的形容詞？」

▲袁惟仁兒子袁義。（圖／記者陳明安攝，2018.11.03）
▲袁義日前發文表示，不回應關於爸爸袁惟仁的一切問題。（圖／NOWnews資料照）
▲袁惟仁證實與前妻陸元琪簽字離婚。（圖／翻攝自袁惟仁微博，2017.06.22）
▲袁惟仁日前在台東老家跌倒。（圖／翻攝自袁惟仁微博）
對於這些指控，袁惟仁的女兒袁融也發文澄清，提到已經有637天沒見到爸爸，「這近兩年的日子裡，我和二姑姑有保持一定的聯繫，也時常會通視訊看看爸爸，和爸爸說說近況，也會和姑姑關心爸爸的現況。」接著表示，在去年的2月14日，她從學校放學後，獨自前往淡水榮總醫院探望袁惟仁，到了醫院打電話給奶奶詢問房號，得到的回應卻是「你們不用來看爸爸了」，只好無奈返家，這之後袁惟仁也轉院到台東，而她一直打聽袁惟仁的消息，但得到的資訊都不完整。
袁融透露，一直到今年7月才加了二姑姑的Line，「我才終於得到一個窗口，能直接得知爸爸的消息，當時我詢問二姑姑能否讓我和爸爸視訊，二姑姑也答應了，從那時候開始，時不時就會和爸爸視訊，看看他的進步。我也一直在尋求方式，讓我和哥哥去見爸爸。」她也藉此澄清，與爸爸的關係一直都很好，不希望因為大人間的問題，影響到他們見爸爸的權益，「這兩年沒有不聞不問，我們都很掛念他，只希望大人之間的糾紛，別影響到我們父子父女間。」
關鍵字

延伸閱讀

  • 「豐年果糖」童星遭後方車追撞　捲車底身亡
  • 張芸京跌人生低谷服藥輕生　「腦海浮現聲音」救了她
  • 雲林8、9月阻詐近2千萬　警民攜手警長表揚
  • 袁惟仁跌倒「加護病房昏迷」　陸元琪：眼睛睜開就嚇到
  • 袁惟仁病情惡化？兒突發文：「離你火化的時間越來越近」
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

《我的婆婆怎麼那麼可愛》已播至完結篇，收視也衝破5.55破公視紀錄，大結局走向感動溫馨氛圍，誰的結局讓你最滿意？

繼續作答
NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀