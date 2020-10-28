大姐揭袁惟仁遭子女漠視真相　痛批：寡廉鮮恥

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袁藹玲透露，就連袁惟仁近來在台東老家跌倒，也是二姐與媽媽向他的兒女聯繫，可事發多天，卻不見他的孩子來探望，這些種種讓袁藹玲生氣不已，「在漠不關心、不聞不問、不孝順、甚至不承認的同時，可以對外界不時地眉飛色舞、滔滔不絕地發表自己對父親的思念，不知居心為何？」最後袁藹玲狠酸：「任何人若言行不符，說一套做一套，是否做人做得很荒謬？ 是否會讓你聯想到寡廉鮮恥的形容詞？」
對於這些指控，袁惟仁的女兒袁融也發文澄清，提到已經有637天沒見到爸爸，「這近兩年的日子裡，我和二姑姑有保持一定的聯繫，也時常會通視訊看看爸爸，和爸爸說說近況，也會和姑姑關心爸爸的現況。」接著表示，在去年的2月14日，她從學校放學後，獨自前往淡水榮總醫院探望袁惟仁，到了醫院打電話給奶奶詢問房號，得到的回應卻是「你們不用來看爸爸了」，只好無奈返家，這之後袁惟仁也轉院到台東，而她一直打聽袁惟仁的消息，但得到的資訊都不完整。
袁融透露，一直到今年7月才加了二姑姑的Line，「我才終於得到一個窗口，能直接得知爸爸的消息，當時我詢問二姑姑能否讓我和爸爸視訊，二姑姑也答應了，從那時候開始，時不時就會和爸爸視訊，看看他的進步。我也一直在尋求方式，讓我和哥哥去見爸爸。」她也藉此澄清，與爸爸的關係一直都很好，不希望因為大人間的問題，影響到他們見爸爸的權益，「這兩年沒有不聞不問，我們都很掛念他，只希望大人之間的糾紛，別影響到我們父子父女間。」