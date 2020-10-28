大姐揭袁惟仁遭子女漠視真相　痛批：寡廉鮮恥

袁藹玲，今（28）日在社群媒體上發文痛批袁惟仁的子女「寡廉鮮恥」。

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袁藹玲表示，在袁惟仁病倒的這段期間，二姐寸步不離的照顧他，而反觀袁惟仁的子女，「他百般疼愛的兒子、女兒，卻可以對這個不能照顧自己的父親不聞不問。 兩年來我弟弟的女兒和他打過一次視頻，他的兒子從來沒有自發的聯絡過我弟弟，或我弟弟的家人。」

袁藹玲透露，就連袁惟仁近來在台東老家跌倒，也是二姐與媽媽向他的兒女聯繫，可事發多天，卻不見他的孩子來探望，這些種種讓袁藹玲生氣不已，「在漠不關心、不聞不問、不孝順、甚至不承認的同時，可以對外界不時地眉飛色舞、滔滔不絕地發表自己對父親的思念，不知居心為何？」最後袁藹玲狠酸：「任何人若言行不符，說一套做一套，是否做人做得很荒謬？ 是否會讓你聯想到寡廉鮮恥的形容詞？」

▲袁義日前發文表示，不回應關於爸爸袁惟仁的一切問題。（圖／NOWnews資料照）

▲袁惟仁日前在台東老家跌倒。（圖／翻攝自袁惟仁微博）

日子裡，我和二姑姑有保持一定的聯繫，

你們不用來看爸爸了」，只好無奈返家，這之後袁惟仁也轉院到台東，而她一直打聽袁惟仁的消息，但得到的資訊都不完整。

袁融透露，一直到今年7月才加了二姑姑的Line，「

這兩年沒有不聞不問，我們都很掛念他，