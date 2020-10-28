蓬佩奧亞洲行砲轟中國 突訪越南引關注

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蓬佩奧26日起赴亞洲訪問，一開始規劃的目的地僅有印度、斯里蘭卡、馬爾地夫和印尼共計4個國家，越南並未在列。直到蓬佩奧到訪越南前一天，越南官方今天下午才對外宣布這項訊息。
另據路透社報導，美國國務院尚未證實蓬佩奧將訪問越南的訊息，蓬佩奧結束印度、斯里蘭卡的訪問後，今天抵達馬爾地夫，原定29日在印尼舉行會議。
蓬佩奧此次出訪亞洲前曾向媒體表示：「我確定會議中也會納入自由國度如何攜手阻擋中國共產黨威脅的討論。」
由於蓬佩奧在印度、斯里蘭卡都曾大力抨擊中國威脅，越南做為2020年東南亞國家協會（ASEAN）輪值主席國，蓬佩奧這次訪越南是否再對中國喊話，越南又將做何回應，勢必成為區域關注焦點。
越南總理阮春福26日會見美國政商人士時重申，越南一直將美國視為首要合作夥伴之一，並希望進一步發展與美國的全面夥伴關係，尤其是在經濟，貿易和投資等領域。
阮春福還說，越南高度重視美國積極參與湄公河-美國夥伴關係（Mekong-US Partnership）。
美國目前是越南的第4大貿易夥伴，雙邊貿易自1995年越美建交以來，迄今成長170倍，2020年雙邊貿易額估計將達800億美元（約新台幣2兆2890億元）。
但越美之間近來在貿易問題也出現爭端，美國財政部今年1月將越南等10國列入匯率操縱國觀察名單，並於10月初宣布將展開調查。
阮春福對此表示，越南的貨幣政策並非為了取得出口優勢，或支持國內生產，呼籲美國川普政府就雙邊貿易失衡問題，對越南的現實情況進行更為客觀的評估。（編輯：陳惠珍）1091028