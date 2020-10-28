國民黨青年團無法代表黨意 宣傳同志遊行出大包被罵翻
國民黨青年團無法代表黨意 宣傳同志遊行出大包被罵翻
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-28 21:29:11
同志大遊行將於10月31日舉行，國民黨青年團今（28）日透過臉書宣布將參與遊行。由於同志族群的彩虹是6色彩虹，不是7色，國民黨青年團宣傳圖的彩虹竟出現離譜錯誤。此圖被民進黨網路社群中心主任范綱皓抓包，砲轟「要發文就認真仔細發文，不要蹭來蹭去又蹭錯」。
國民黨青年團日前宣布參與同志遊行，引發黨內反彈聲浪，支持民眾也大聲反對。而青年團今日在臉書上指出，本次報名參與2020台灣同志遊行，乃以青年團為主體所做出的決定，「並非由任何上級所授意，亦未曾聲稱代表國民黨」，實際狀況乃係在完成報名手續後，方向主席江啟臣報備。雖然青年團表示有意參加，但青年團附圖的彩虹又出現狀況被范綱皓發現，「我覺得各政黨大家都來組隊參加、都來關心台灣同志遊行，熱熱鬧鬧，沒什麼不好。只是我覺得，要參加就光明正大參加，不要躲躲藏藏、反反覆覆，一下說江主席同意，一下江主席又因為黨內大老反彈，又說他不同意。要發文就認真仔細發文，不要蹭來蹭去又蹭錯」。
范綱皓直言，代表同志族群的彩虹，是六色彩虹，不是七色。上次朱立倫選總統蹭同志時，就曾經用錯，用成七色彩虹，被同志團體罵爆。結果過了幾年，國民黨還是一點長進也沒有，依然用錯。
范綱皓無奈地說，做好功課再發文，是很基本的事情吧？國民黨沒有必要蹭流量蹭成這個樣子。同志友善這一題，你們沒有發文，年輕人也不會怪你們，反正年輕人本來就對你們沒有期待。新聞來源為Newtalk 新頭殼