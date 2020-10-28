北港清潔隊賣職位涉貪瀆案 鎮長及隊長等4人聲押獲准
北港清潔隊賣職位涉貪瀆案 鎮長及隊長等4人聲押獲准
記者蘇榮泉/雲林報導
calendar_today2020-10-28 23:04:03
雲林地檢署檢察官朱啟仁指揮廉政署中部地區調查組、調查局中區機動工作站組成專案小組，偵辦雲林縣北港鎮鎮長等公務員涉嫌貪瀆案，經法院裁定被告鎮長蕭永義、清潔隊隊長蘇智勇、蔡姓商人及林姓鎮民等4人羈押、禁見；而被告蕭姓鎮民則以20萬元交保，許姓兄弟2人各以5萬元交保。
雲林地方檢察署主任檢察官江金星指出，歷經長時間蒐證，於10月27日由雲林地檢署朱啟仁等12名檢察官以團隊辦案方式，指揮廉政署廉政官、調查局人員及支援警力，持臺灣雲林地方法院核發之搜索票，執行搜索鎮長蕭永義、清潔隊隊長蘇智勇等人之住所、辦公處所計23處，帶回犯嫌29名、證人15名到案說明。經檢察官訊問後，清潔隊隊員之正式職位，每員約120萬元到150萬元不等價位約6、7組，有送錢面試就有錄取，因此，認為鎮長蕭永義、清潔隊隊長蘇智勇、蔡姓商人及林姓鎮民等人，共同涉及對於職務上之行為，收受金錢賄賂及圖利等犯嫌，而蕭姓鎮民及許姓兄弟等人則涉及交付賄賂罪嫌，均犯罪嫌疑重大，且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，於28日凌晨向雲林地院聲請羈押並禁見被告等7人。
檢察官江金星表示，經雲林地院法官於10月28日召開羈押庭訊問被告，法院裁定被告鎮長蕭永義、清潔隊隊長蘇智勇、蔡姓商人及林姓鎮民等4人羈押、禁見；而被告蕭姓鎮民則以20萬元交保，許姓兄弟2人各以5萬元交保。另檢察官訊問被告陳某等10人後，雖認為所涉交付賄賂等案件之犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，業已於10月27日晚間、同月28日凌晨，分別諭知1萬元、3萬元、5萬元、10萬元等金額交保候傳，全案現仍持續擴大深入追查，以釐清全案案情。