怒斥黃國昌抹黑造謠！蔡衍明深夜反擊「旺中微信群」截圖

中天新聞台換照聽證會26日登場，國家通訊傳播委員會（NCC）與旺中集團董事長蔡衍明等管理高層在聽證會上進行言詞激辯，過程中蔡衍明不斷強調沒對新聞內容下指導棋，今（29）晚前立委黃國昌黃國昌就在臉書貼出「旺中微信群組截圖」，痛批蔡衍明直接干預中天電視，根本在聽證會公然說謊。而旺中集團董事長蔡衍明深夜則在臉書反擊「抹黑造謠！亂七八糟！」。

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黃國昌稍早在臉書貼出旺中微信群組截圖，痛批蔡衍明在聽證會上否認介入新聞製播「根本在說謊」。黃國昌強調蔡衍明對新聞的強力干預，不只對於中天電視，而是對於整個旺中傳媒集團。干預的程度，也非僅止於影響，而是直接下令，「旺中高層媒體主管，皆是喂喂諾諾地承蔡董之命」。

▲黃國昌臉書貼出多張「旺中微信群組」爆料內容。（圖／取自黃國昌臉書）

▲黃國昌貼出多張「旺中微信群組」爆料內容。（圖／取自黃國昌臉書）

對此，蔡衍明則在深夜回擊「我平常跟夥伴溝通的正常聊天群組，也能被斷章取義成我個人壟斷中天新聞！」，除了強調黃國昌爆料打壓手法是穿鑿附會，更舉例「你怎不敢擷取我針對蔡總統的閒聊跟擔憂」、「我期待蔡英文總統超越藍綠，你怎不截圖這張？跟朋友聊到希望台灣能超越藍綠，這你怎不敢講？」。

針對中天新聞台的內容，蔡衍明則表示「我也是根據別家報導才聊這些話題，沒有無中生有，也沒有操控事實，裡面一些跟我個人理念有關的，我都在我自己YouTube就說過，我如果可以利用中天，那我自己何必開自己的頻道發言」，直言黃國昌斷章取義，「這是藉著我抹黑中天！」。

▲蔡衍明回擊「如果這群組真的對中天新聞有效力，那李永萍為什麼又能上中天新聞台的節目？這不就證明我這群組的發言對中天沒有影響力，根本是抹黑造謠！亂七八糟！」。（圖／翻攝自蔡衍明臉書）

「至於為何NCC前日才在公聽會質疑我有微信群組，今天就有前立委爆料，手上還有這些微信的截圖，爆料的是誰，去年第一個抹中天是紅媒的是誰？到現在一年過去了，又提不出具體證據的是誰？」。

▲蔡衍明強調群組內對話多元溝通，更稱「我也是一般老百姓，我也有正常聊天的群組！」。（圖／翻攝自蔡衍明臉書）

蔡衍明說，「我的所作所為絕對都可受公評，真道理性、真愛台灣是我蔡衍明堅持的路線，這也是我一直以來都一直在做的事情，中天這一路跟我受到輿論、網軍、媒體多少打壓，這些大家都看在眼裡，不然怎會有現在這局面」。

文末蔡衍明更強調「社會大眾有53%不樂見中天關台是最新的事實，結果民調隔天就出現了這樣穿鑿附會的爆料，這不是刻意打壓，那什麼才是刻意打壓？」，同時反嗆黃國昌「台灣社會不缺只會大聲講話的人，只會亂爆料、講話比較大聲的人不是真的能為台灣做事的人」，更喊話「請大家要信任真正有心在愛台灣的人」。（編輯：楊智傑）