怒斥黃國昌抹黑造謠！蔡衍明深夜反擊「旺中微信群」截圖

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對此，蔡衍明則在深夜回擊「我平常跟夥伴溝通的正常聊天群組，也能被斷章取義成我個人壟斷中天新聞！」，除了強調黃國昌爆料打壓手法是穿鑿附會，更舉例「你怎不敢擷取我針對蔡總統的閒聊跟擔憂」、「我期待蔡英文總統超越藍綠，你怎不截圖這張？跟朋友聊到希望台灣能超越藍綠，這你怎不敢講？」。
針對中天新聞台的內容，蔡衍明則表示「我也是根據別家報導才聊這些話題，沒有無中生有，也沒有操控事實，裡面一些跟我個人理念有關的，我都在我自己YouTube就說過，我如果可以利用中天，那我自己何必開自己的頻道發言」，直言黃國昌斷章取義，「這是藉著我抹黑中天！」。
「至於為何NCC前日才在公聽會質疑我有微信群組，今天就有前立委爆料，手上還有這些微信的截圖，爆料的是誰，去年第一個抹中天是紅媒的是誰？到現在一年過去了，又提不出具體證據的是誰？」。
蔡衍明說，「我的所作所為絕對都可受公評，真道理性、真愛台灣是我蔡衍明堅持的路線，這也是我一直以來都一直在做的事情，中天這一路跟我受到輿論、網軍、媒體多少打壓，這些大家都看在眼裡，不然怎會有現在這局面」。
文末蔡衍明更強調「社會大眾有53%不樂見中天關台是最新的事實，結果民調隔天就出現了這樣穿鑿附會的爆料，這不是刻意打壓，那什麼才是刻意打壓？」，同時反嗆黃國昌「台灣社會不缺只會大聲講話的人，只會亂爆料、講話比較大聲的人不是真的能為台灣做事的人」，更喊話「請大家要信任真正有心在愛台灣的人」。（編輯：楊智傑）