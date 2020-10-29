憂新冠疫情反撲　道瓊狂瀉943點創4個半月最大跌幅

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球新冠肺炎疫情持續惡化、歐洲並爆發第 2 波疫情，英國宣布夜間宵禁，法國也將執行為期 1 個月的全國封鎖措施，德國總理梅克爾計劃嚴格防疫，包括關閉酒吧、餐廳和休閒設施到 11 月底，且德國政府資料顯示，德國多處已無法進行有效的接觸者追蹤，若再不實施進一步限制，感染數量將在幾週內令衛生系統不堪重負，導致重症和死亡人數遽增。
受到疫情影響，歐洲股市收盤全線急跌，英國富時 100 指數收報 5582 點、跌146點、跌幅 2.55%；德國 DAX 指數收報 11560 點、跌 503 點、跌幅 4.17% ；法國 CAC 指數收報 4571 點、跌 159 點、跌幅 3.37% 。
美國方面，過去 1 週每日新增確診病例平均約為 69967 人，伊利諾伊州已下令芝加哥關閉室內用餐。美國大型科技股集體下挫，蘋果、、微軟均下跌逾 4% ，臉書收盤下跌 5.51% ，收報 267.67 美元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。