第2波疫情嚴峻！馬克宏宣布封鎖1個月　德75%感染源不明

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梅克爾並表示，私人聚會將限制最多來自 2 個家庭、共 10 個人參加，民眾須避免一切非必要旅行，但學校、日托中心及商店只要遵守社交距離和防疫規定就能繼續營業，德國政府也將向受封鎖措施衝擊的行業提供高達 100 億歐元（約 3357.3 億元台幣）的援助。
報導指出，德國的每日新增病例在週三達到巔峰，超過 14000 例，但該國卻只有 25％ 的重症加護病床可用，在過去的 10 天裡，重症加護病房的人數就增加了 1 倍，而且在許多地區感染鏈已無法再追蹤，高達 75％ 的病例感染源不明。
法國部分，馬克宏 28 日透過全國電視演說宣布，餐廳、酒吧與非民生必須行業業者必須暫時關閉，將持續至少 1 個月，雖然人們可以繼續上班、上學，部分公部門也將繼續提供服務，但預料將再次帶來經濟衝擊，馬克宏也坦言，新冠病毒在法國傳播的速度之快，第 2 波疫情料將更艱難且更致命。
根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，截至發稿時間為止，法國已有 1279384 人感染、 35820 人死亡，德國則已有 479508 人確診、 10218 人死亡。
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