第2波疫情嚴峻！馬克宏宣布封鎖1個月　德75%感染源不明

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第2波疫情嚴峻！馬克宏宣布封鎖1個月　德75%感染源不明

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-29 06:43:32｜update2020-10-29 06:44:47

▲隨著新一波新冠疫情襲向歐洲，德法等國已宣布將再次實施封鎖措施，為期 1 個月。圖為近日布魯塞爾街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲隨著新一波新冠疫情襲向歐洲，德法等國已宣布將再次實施封鎖措施，為期 1 個月。圖為近日布魯塞爾街頭。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情全球延燒，歐洲多國都出現第 2 波疫情，眼見病毒來勢洶洶，德國總理梅克爾( Angela Merkel ) 當地時間週三宣布，自下週一起關閉餐廳、酒吧、電影院、劇院和其他休閒設施 1 個月，法國總統馬克宏（ Emmanuel Macron ）也表示，法國全境將於當地時間 10 月 30 日午夜 0 時正式二度封城，至少會持續到 12 月 1 日。
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綜合《 EuroNews 》《德國之聲》等外媒報導，德國聯邦政府與 16 個邦的總理已一致決定，餐廳、酒吧、電影院、劇院、體育中心等 11 月全月關閉，德國所有職業運動比賽將閉門舉行，且不允許業餘體育活動。梅克爾在記者會上聲稱，為了避免發生全民健康緊急情況，政府必須立即採取行動，否則繼續以這種速度感染下去，德國的醫療和衛健系統很快就會達到極限。
梅克爾並表示，私人聚會將限制最多來自 2 個家庭、共 10 個人參加，民眾須避免一切非必要旅行，但學校、日托中心及商店只要遵守社交距離和防疫規定就能繼續營業，德國政府也將向受封鎖措施衝擊的行業提供高達 100 億歐元（約 3357.3 億元台幣）的援助。

報導指出，德國的每日新增病例在週三達到巔峰，超過 14000 例，但該國卻只有 25％ 的重症加護病床可用，在過去的 10 天裡，重症加護病房的人數就增加了 1 倍，而且在許多地區感染鏈已無法再追蹤，高達 75％ 的病例感染源不明。

法國部分，馬克宏 28 日透過全國電視演說宣布，餐廳、酒吧與非民生必須行業業者必須暫時關閉，將持續至少 1 個月，雖然人們可以繼續上班、上學，部分公部門也將繼續提供服務，但預料將再次帶來經濟衝擊，馬克宏也坦言，新冠病毒在法國傳播的速度之快，第 2 波疫情料將更艱難且更致命。

根據美國約翰霍普金斯大學數據統計，截至發稿時間為止，法國已有 1279384 人感染、 35820 人死亡，德國則已有 479508 人確診、 10218 人死亡。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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