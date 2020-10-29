幫北京非法跟蹤、脅迫異議人士！8名中國特務遭美國起訴

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FBI 局長克里斯托弗·雷（ Christopher Wray ）也表示，這些起訴案件再度反映出北京持續、廣泛的非法行為，北京以為可以在美國境內繼續從事非法活動，威逼他人，此舉令人憤怒，強調美方已經忍無可忍：「這將有助於中國了解，監視、跟蹤、騷擾、勒索美國公民及合法永久居民的行為，會伴隨什麼嚴重的風險。」
根據英國《 BBC 》報導，獵狐行動最初是由中華人民共和國公安部部署執行的，主要目的是追捕逃亡到境外（包括香港、澳門）的貪官汙吏，聲稱屬於官方合法反腐行動的一部分；然而，包含美國政府在內的國際訊息都指出，中共的獵狐行動一直沒有結束，也並非僅限於追蹤海外的「貪腐」官員，而是已成為北京監視和打擊反對派勢力的工具。
今年 7 月，FBI 局長在華盛頓哈德遜研究所發表演講時，也曾直接點出，獵狐行動代表著中國政府的間諜和盜竊行為，對美國的未來是「最大的長期威脅」，而中國正用盡全力和各種手段，謀求成為世界上唯一的超級大國。
在這次起訴及拘捕獵狐行動特工之前，美方已多次逮捕具解放軍背景、在美國從事研究的學者，聲稱他們涉嫌替北京從事間諜活動、竊取美國機密等。不過現在距離美國大選倒數不到一週，華府選在此時高調起訴、逮捕這些中國特工，除了國安、人權、法律等考量，也有分析認為有政治因素在其中，料將使美中緊張關係再度升溫。