週刊漫畫侮辱艾爾段　土耳其召喚法國使節

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週刊漫畫侮辱艾爾段　土耳其召喚法國使節

中央社

calendar_today2020-10-29 10:00:29

▲土耳其總統艾爾段。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
▲土耳其總統艾爾段。資料照。（圖／達志影像／美聯社）
（中央社記者何宏儒安卡拉28日專電）法國「查理週刊」以侮辱性漫畫嘲諷土耳其總統艾爾段，土耳其外交部今晚召喚法國大使館代辦，對如此挑釁表達「嚴厲譴責」，並將依循外交和司法程序，對週刊採取行動。
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法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）最近發表一系列被視為反伊斯蘭的言論，並且力挺嘲諷刊物「查理週刊」（Charlie Hebdo）刊印嘲諷伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫，引發法、土嚴重外交風波，事件越演越烈。
艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）24日表示，馬克宏「該上精神科去做檢查」，法國隨即召回駐土耳其大使馬格羅（Herve Magro）強烈抗議。

最新一期查理週刊封面刊登漫畫嘲諷艾爾段，他今天在正義發展黨（AKP）國會黨團會議中作出回應。

據國營土耳其廣播電視公司（TRT）中文網報導，艾爾段說：「此前在法國刊印有關先知穆罕默德的醜陋和不道德漫畫的雜誌，現在又把諷刺我本人的漫畫刊登在雜誌封面上。我沒有看這一漫畫，因為我認為看到雜誌刊登的這類不道德內容，對我來說是很殘酷的。關於這些侮辱我先知的跳梁小丑，我無需多言」。

艾爾段稍早已就「公開侮辱總統」罪，對查理週刊總編輯畢雅爾（Gerard Biard）和漫畫家博帝（AlicePetit），向安卡拉首席檢察官辦公室提起刑事訴訟。訴狀指出，查理週刊封面刊印諷刺艾爾段漫畫，此舉不屬於新聞自由的範圍。

外交部長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，將在國際上對查理週刊採取法律行動。他說：「我們將會依循法國和國際的外交和司法程序，（土耳其）已經啟動調查。」他排除將會召回駐法國大使。
安卡拉首席檢察官辦公室在聲明中指出：「已經根據土耳其刑法第12、13和299條，就侮辱總統罪，對查理週刊雜誌的行政主管啟動調查。」（編輯：黃自強）1091029
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