名家論壇》徐佳馨／豬隊友的助攻

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前輩的話不是沒有道理，多年以來，從實價登錄、房地合一等等重大政策，都是趁著民氣可用之際上路；延宕多時的地政三法修法，以及社運界殷殷期盼的打房政策在上個月底還看不出甚麼，可是隨著近日從國發會、央行、財政部，到主管機關內政部等部會均高度關注高房價，甚至開始規劃一系列健全房市政策，這樣的氛圍之中，雖然房市表現真的不錯，可是相關從業者見獵心喜也好，為求曝光也罷，這些全國譁然的新聞曝光，使得很多政策接下來如何發展都變得難以預期。
在本月初，央行副總裁陳南光投書媒體，認為房價飆漲速度過快，政府應有些舉措；雖然楊金龍總裁隨後表示央行並未有調控規劃，讓相關產業安心不少，看似平靜無波下，投下如此變數，迫使相關部會們「動起來」，威力不容小覷。
其中變數最大的，就是近期將送行政院審議「實價登錄2.0」。
不可諱言，「水至清則無魚」是投資市場的硬道理。真正能夠獲致相當利潤，多數仰賴資訊不對等而從中獲利，當資訊公開透明之後，除非是大行情帶動，不然很難有超額利潤產生，在成屋實價登錄後，雖然沒有完全揭露門牌，但已經有不少業者能查出個案，整理行情提供給消費者，也因為交易雙方都了解市場行情，甚至知悉賣方取得成本，加價讓價空間變得不大，價格不至於暴漲暴跌。但反觀預售屋，長期以來價格不透明，而除了預售，還有號稱「預售中預售」的紅單交易，讓價格更難以捉摸。這也是外界為何認為，預售屋有即時揭露必要性的主要原因。
讓我們把時間拉回2019年，當時行政院推出所謂實價登錄2.0版，除了後來有通過的登錄責任交由買賣雙方負責外，各界最在意的成屋房價從30個區間改為「完整揭露」到門牌、另外還有預售屋及時申報等，最後都沒有通過，因此還被外界譏諷為實價1.5，認為打著居住正義的蔡政府，最終還是選擇與建商站在同一邊。
特別是爭議最多的預售屋申報時間，一直是修法的重要攻防。對購屋人來說，預售屋一蓋就是2～3年，結案時才去申報，不僅沒有時效性與參考性，更會牽動周邊房價，是現行做法被外界詬病不已的主要原因；而及時登錄也不免會出現所謂的「作價」、「假行情」，也因此，行政院新版原則上採取簽約30天後申報，最終是1個月或2個月仍有討論空間。但，即使如此，完銷前公開價格多少對於銷售產生影響，特別是市場多空未明之際，小則造成糾紛，這也讓外界不相信相關規定能順利通過。
偏偏，這時候來了民眾漏夜排隊買屋，以及社群團購主用千萬現金橫掃上百戶的新聞，讓外界驚覺，原來這其中的利益有多驚人；而在這之前央行對高房價的鋪陳，讓事件有了完美的引爆點，民氣可用下，這讓反對修法的聲音在此時銷聲匿跡，如果真能過關，誰能料得到，最後居然是同產業的豬隊友踢了臨門一腳。
人生最諷刺的，不就是如此嗎？
●作者：徐佳馨／住商不動產企研室經理
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