天鵝颱風生成！東北風增強變天 北東有雨低溫跌破20度
天鵝颱風生成！東北風增強變天 北東有雨低溫跌破20度
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-10-29 09:01:25｜update2020-10-29 09:01:29
隨著東北風的增強，北台灣雲量開始增加並且降雨機率提升，昨晚至今（ 29 ）日清晨各地低溫 19 至 22 度左右，大台北地區及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區也有零星短暫陣雨，至於位在關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，今日清晨 2 時發展為輕度颱風「天鵝」，未來路徑朝西往菲律賓方向前進，對台灣影響還須觀察。
氣象局表示，今日在東北風影響下，大台北地區及東半部地區有局部短暫雨，雲量比昨天多、偶有飄雨，降雨時間不定但有空檔，天氣變化多，新竹以南區域影響較小，天氣還是多雲到晴為主，而背風面的南部地區也會因東北風氣流在背風側輻合，於清晨至上午有零星降雨，而午後中南部山區有零星短暫陣雨。溫度部分，雲量比較多的北東地區，高溫落在 24 至 28 度的範圍，雲量較少、甚至有陽光的中南部高溫還是可以達到 30 度左右，但也因此日夜溫差較大，早出晚歸應注意氣溫變化。
氣象局預估，周五、周六依舊受到東北風影響，迎風面的北部及東半部地區降雨機率增高，有局部短暫雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，不過在周五下半天起漸轉乾；氣溫方面，周五晚至周六清晨溫度最低，台南以北及東半部地區低溫僅 19 至 21 度，高屏也只有 22、 23 度，沿海、空曠地區及近山區氣溫可能會更低一些。
氣象局指出，周六白天起至周日東北風稍減弱，氣溫略回升，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區、基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫雨；下周一東北風再度增強，屆時北台灣又將轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部位處背風面，維持多雲到晴的天氣。至於位在關島西北西方海面的熱帶性低氣壓，已於今日清晨 2 時增強為今年第 19 號輕度颱風「天鵝」，預計將向西移動，對台灣暫無影響；第 18 號颱風「莫拉菲」已於今日清晨 2 時減弱為熱帶性低氣壓。氣象局提醒，南海至菲律賓東方海面的大低壓帶，未來仍有其他熱帶擾動發展的可能性。