牽制中國！美將設馬爾地夫大使館　蓬佩奧：加強區域安全

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牽制中國！美將設馬爾地夫大使館　蓬佩奧：加強區域安全

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-10-29 09:05:08

▲蓬佩奧 28 日與馬爾地夫外交部長夏希德會面，除了持續加強 2 國合作，事後並表示將在當地開設大使館。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）
▲蓬佩奧 28 日與馬爾地夫外交部長夏希德會面，除了持續加強 2 國合作，事後並表示將在當地開設大使館。（圖／翻攝自蓬佩奧推特）
美國國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）近日出訪南亞 4 國，接連到了印度、印尼、斯里蘭卡與馬爾地夫，更宣布將在馬爾地夫設立第 1 間美國大使館，被視為美方持續推動印太地區的自由開放，同時也為遏制中國在印太地區日漸擴增的影響力。
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綜合外媒報導，蓬佩奧 28 日與馬爾地夫總統索里（ Ibrahim Mohamed Solih ）、外交部長夏希德（ Abdulla Shaheed ）會晤，宣布美國將在馬爾地夫開設大使館，強化兩國的經濟與安全合作，在這之前，美國在首都瑪萊（ Malé ）設有美國中心，由美國駐斯里蘭卡大使和工作人員定期訪問。
《外交政策》分析，隨著越來越多小島國陷入美中之間的地緣政治鬥爭，美國此舉試圖遏制中國在該地區日益增長的影響力，與此同時，馬爾地夫當前正面臨債務危機，由於北京對該國基礎建設的投資，雖然造福了馬爾地夫賴以為生的觀光業，但也積欠北京高達 14 億美元的債務，外界擔憂這可能使馬國陷入債務陷阱，特別是類似情況已發生在斯里蘭卡， 2017 年時，由於無力償還積欠北京的貸款，斯里蘭卡政府將漢班托塔港( Hambantota Port )及其周圍 15000 英畝土地的控制權移交給了中國，成為北京在印度沿海的戰略據點之一。

儘管中國提供貸款條件誘人，但分析人士認為，已有許多國家越發意識到附帶條件，作為獨裁者會趨之若鶩，但若是民主社會則存在風險。 CNA 戰略與政策分析計劃主任 Nilanthi Samaranayake 表示，馬爾地夫的情況比斯里蘭卡更糟，除了經濟規模較小外，對中國的外債比例也超過了斯里蘭卡；不過，由於長期和印度維持穩定的安全與國防聯繫，也有助於部分抵消北京對馬爾代夫的威脅和影響。
美國智庫蘭德公司（ Rand Corp. ）在一項 2019 年的研究中，將太平洋上的一些島國描述為對華府的印太戰略至關重要，從北太平洋延伸到亞洲，也是美中角力的戰場之一，加上美國近日還積極聯合印度、斯里蘭卡對抗中國威脅，馬爾地夫的戰略位置重要性也凸顯出來，將幫助美方落實從太平洋至印度洋的嚴密防堵鏈。
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