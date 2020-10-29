牽制中國！美將設馬爾地夫大使館　蓬佩奧：加強區域安全

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《外交政策》分析，隨著越來越多小島國陷入美中之間的地緣政治鬥爭，美國此舉試圖遏制中國在該地區日益增長的影響力，與此同時，馬爾地夫當前正面臨債務危機，由於北京對該國基礎建設的投資，雖然造福了馬爾地夫賴以為生的觀光業，但也積欠北京高達 14 億美元的債務，外界擔憂這可能使馬國陷入債務陷阱，特別是類似情況已發生在斯里蘭卡， 2017 年時，由於無力償還積欠北京的貸款，斯里蘭卡政府將漢班托塔港( Hambantota Port )及其周圍 15000 英畝土地的控制權移交給了中國，成為北京在印度沿海的戰略據點之一。
儘管中國提供貸款條件誘人，但分析人士認為，已有許多國家越發意識到附帶條件，作為獨裁者會趨之若鶩，但若是民主社會則存在風險。 CNA 戰略與政策分析計劃主任 Nilanthi Samaranayake 表示，馬爾地夫的情況比斯里蘭卡更糟，除了經濟規模較小外，對中國的外債比例也超過了斯里蘭卡；不過，由於長期和印度維持穩定的安全與國防聯繫，也有助於部分抵消北京對馬爾代夫的威脅和影響。
美國智庫蘭德公司（ Rand Corp. ）在一項 2019 年的研究中，將太平洋上的一些島國描述為對華府的印太戰略至關重要，從北太平洋延伸到亞洲，也是美中角力的戰場之一，加上美國近日還積極聯合印度、斯里蘭卡對抗中國威脅，馬爾地夫的戰略位置重要性也凸顯出來，將幫助美方落實從太平洋至印度洋的嚴密防堵鏈。