軍武／守護領空超過40年　F-5戰機預計2028年除役

空軍台東志航基地，今（29）日一早驚傳有戰鬥機墜海起火意外，一架F-5E單座型機結束任務要返回基地時，因不明原因墜落於東部外海。國防部表示，機上飛行員已成功獲救、完成吊掛送醫治療。

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守護自由世界 老當益壯

（Tiger II）改良自

（Freedom Fighter）戰機，為

（Northrop Corporation）在1970年代推出的輕型戰機。

瑞士空軍在2018年初計畫除役半數F-5E/F戰機，美國海軍2019年決定再度向瑞士採購22架F-5E/F戰機。

▲瑞士空軍F-5F戰機。（圖／瑞士空軍）

泰國空軍升級型F-5ST可再戰15年

泰國皇家空軍共有34架F-5B/E/F型機，以東部的烏汶基地為家，因此烏汶基地也被稱為「老虎窩」，2017年8月，泰國皇家空軍與以色列埃比特（ Elbit Systems ）簽約，升級F-5機隊，成為F-5 ST（Super Tiger）規格，合約總計價值9600萬美元 （約新台幣 28.8 億元）。

主要改裝項目有換裝現代化大功率的搜索雷達、現代化電戰套件、「玻璃化」座艙介面、kyshield 電子戰莢艙與埃比特開發的頭盔顯示器，改裝後的F-5 ST除能發射以色列製巨蠎4型（ Python-4）空對空飛彈外，並且也能發射 IRIS-T 紅外線導引空對地飛彈，戰力大幅提升。首批共升級14架舊型的 F-5 系列輕型戰機至F-5 ST標準，埃比特號稱與泰軍現役最先進的JAS-39戰機性能相當，甚至具備部分第 4 代戰機特性，可以讓這款1970年代就服役的戰機再使用15年。首架

F-5 ST已於2018年6月交機。