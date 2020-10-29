軍武／守護領空超過40年　F-5戰機預計2028年除役

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F-5E/F老虎II式（Tiger II）改良自F-5A/B自由鬥士（Freedom Fighter）戰機，為諾斯洛普公司（Northrop Corporation）在1970年代推出的輕型戰機。越戰期間，美國不僅讓F-5A戰機投入戰場，也軍援南越空軍F-5A戰機。1972年，空軍應美國要求國軍將50架 F-5A/B戰機交由越南空軍使用，美軍允諾提供最新型F-5E/F戰機作為補足我空軍戰機之不足，之後由諾斯洛普授權航發中心(現改制為漢翔公司)生產，從此開啟我國空軍使用F-5E/F戰機為主力的時代。最後一架F-5E/F戰機於1982年出廠。
F-5E一共生產約1400架，包括南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、泰國、巴西、沙烏地阿拉伯、美國與中華民國等21個使用國。我國空軍共接收308架F-5E/F戰機，隨著1990年代陸續引進 F-16、幻象2000與IDF經國號戰機等新一代戰機，逐漸從第一線作戰任務中退下來，擔任新進飛行員下基地時操作的部訓機，數量約60架。空軍原本預計2020年將F-5E/F戰機除役，但是為了發展高教機而延後除役時間，預計2028年全數除役。
在空軍引進二代機後，漢翔曾經推出老虎2000(Tiger 2000)型升級案，試圖升級F-5E/F戰機，但是最後未獲空軍採用。空軍則是將透過新加坡宇航，將7架F-5E改裝成RF-5E偵察機。
美軍F-5曾拍攝捍衛戰士
美國主要將F-5戰機作為提供友邦的輕型戰機。美國空軍雖然沒有將F-5E/F作為第一線戰機，但由於F-5的大小和性能與蘇聯MiG-21戰機相似，F-5被海軍「假想敵」中隊用來擔任模擬來犯敵機的用途。在電影《捍衛戰士》( Top Gun )中，就是由F-5E擔任虛構的敵機MiG-28。隨著美國海軍假想敵中隊F-5戰機老舊，2002年從瑞士買進32架機況不錯的F-5E戰機，在進行翻修與結構更新之後更改型號為F-5N後服役。
瑞士空軍在2018年初計畫除役半數F-5E/F戰機，美國海軍2019年決定再度向瑞士採購22架F-5E/F戰機。
泰國空軍升級型F-5ST可再戰15年
泰國皇家空軍共有34架F-5B/E/F型機，以東部的烏汶基地為家，因此烏汶基地也被稱為「老虎窩」，2017年8月，泰國皇家空軍與以色列埃比特（ Elbit Systems ）簽約，升級F-5機隊，成為F-5 ST（Super Tiger）規格，合約總計價值9600萬美元 （約新台幣 28.8 億元）。
主要改裝項目有換裝現代化大功率的搜索雷達、現代化電戰套件、「玻璃化」座艙介面、kyshield 電子戰莢艙與埃比特開發的頭盔顯示器，改裝後的F-5 ST除能發射以色列製巨蠎4型（ Python-4）空對空飛彈外，並且也能發射 IRIS-T 紅外線導引空對地飛彈，戰力大幅提升。首批共升級14架舊型的 F-5 系列輕型戰機至F-5 ST標準，埃比特號稱與泰軍現役最先進的JAS-39戰機性能相當，甚至具備部分第 4 代戰機特性，可以讓這款1970年代就服役的戰機再使用15年。首架F-5 ST已於2018年6月交機。