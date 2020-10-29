疫情延燒美股重挫近千點 台股早盤狂瀉200點
記者許家禎/綜合報導
calendar_today2020-10-29 09:24:15
全球疫情再度延燒，德國、法國都再度進行封鎖，再加上美國總統大選前的不確定性，使美股重挫，其中道瓊指數大跌近千點。而台北股市今（29）日開盤就重挫200點，最低來到12583點，12700點、12600點接連失守。權值股台積電早盤跌1.6%、鴻海跌1.4%、大立光跌2.2%。不過，防疫概念股強勢，如毛寶、永日、亞諾法、國光生、康那香都漲超過3%。
美股道瓊指數昨（28）日下跌943.24點，或3.43%，收26,519.95點；標普500指數下跌119.65點，或3.53%，收3,271.03點；那斯達克指數下跌426.48點，或3.73%，收11,004.87點；費城半導體指數下跌77.93點，或3.39%，收2,222.98點。台北股市今日開盤就狂瀉，最低來到12583點，大跌超過200點，跌幅1.6%。權值股台積電早盤跌7.5元，跌1.6%，來到436元左右。鴻海跌1元，跌幅1.4%，來到77.1元。大立光跌70元，跌幅2.2%，來到3030元。而聯發科、友達、群創、緯創都跌1%以上。傳產同樣弱勢，台泥、裕隆、中鋼、華航、長榮航都跌1%左右。不過，防疫概念股強勢，如毛寶、永日、亞諾法、國光生、康那香都漲超過3%。