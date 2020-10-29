美股暴跌！台北股、匯脫鉤 台幣早盤強升逾3角破28.6元
美股暴跌！台北股、匯脫鉤 台幣早盤強升逾3角破28.6元
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-29 09:55:22
美股暴跌近千點，台北股、匯市今（29）日早盤表現則脫鉤，台股盤中重挫逾200點，新台幣兌美元則開低走高，再度衝破28.6元，一度來到28.595元、強升逾3角，進一步向28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」靠攏。
美股暴跌，台股今日開盤即跳空重挫106.11點，加權股價指數以12687.64點開出，隨後跌幅擴大逾200點，目前仍跌逾百點，而韓股目前是漲，日股則跌。國際匯市部分，美元指數大幅上漲，亞洲主要貨幣包括韓元及人民幣中間價兌美元都是貶，其中韓元目前來到1135.25韓兌1美元，人民幣兌美元中間價6.7260元，較前一交易日中間價貶值65基點，而新台幣兌美元則開低走高。匯銀人士指出，在月底出口商有拋匯需求下，新台幣兌美元以28.910元、貶值0.4分開出後，隨即止貶回升，並衝破28.6元，一度來到28.595元、強升3.11角，再度挑戰28.5元的「彭淮南防線」，目前則在28.6元上下震盪。