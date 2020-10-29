美股暴跌！台北股、匯脫鉤　台幣早盤強升逾3角破28.6元

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

美股暴跌！台北股、匯脫鉤　台幣早盤強升逾3角破28.6元

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-29 09:55:22

▲新台幣兌美元早盤狂升近2角。（圖／記者顏真真攝）
▲台北股、匯市脫鉤，10月29日早盤新台幣兌美元再升逾3角，衝破28.6元，挑戰28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」。（圖／記者顏真真攝）
美股暴跌近千點，台北股、匯市今（29）日早盤表現則脫鉤，台股盤中重挫逾200點，新台幣兌美元則開低走高，再度衝破28.6元，一度來到28.595元、強升逾3角，進一步向28.5元的前央行總裁「彭淮南防線」靠攏。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美股暴跌，台股今日開盤即跳空重挫106.11點，加權股價指數以12687.64點開出，隨後跌幅擴大逾200點，目前仍跌逾百點，而韓股目前是漲，日股則跌。
國際匯市部分，美元指數大幅上漲，亞洲主要貨幣包括韓元及人民幣中間價兌美元都是貶，其中韓元目前來到1135.25韓兌1美元，人民幣兌美元中間價6.7260元，較前一交易日中間價貶值65基點，而新台幣兌美元則開低走高。
匯銀人士指出，在月底出口商有拋匯需求下，新台幣兌美元以28.910元、貶值0.4分開出後，隨即止貶回升，並衝破28.6元，一度來到28.595元、強升3.11角，再度挑戰28.5元的「彭淮南防線」，目前則在28.6元上下震盪。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

統一獅跟中信兄弟將進行7戰4勝的「台灣大賽」，您認為誰會奪下總冠軍？

繼續作答
NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

NCC召開中天換照聽證會，雙方各自攻防，您怎麼看？

繼續作答
南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

南韓流感疫苗爭議已48死 台灣也有一起病危，您會因此而不去打疫苗嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀