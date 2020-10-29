加購流感疫苗談妥了？陳時中鬆口：有一部分在手上了
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-29 10:08:20｜update2020-10-29 10:08:29
因為新冠肺炎肆虐全球，就怕入冬後跟流感病毒碰頭，今年民眾搶打流感疫苗，開打不到一個月，已經打掉430多萬劑，逼得疾管署日前不得不宣布，暫緩50到64歲的民眾公費接種，立法院社福衛環委員會今（29）日召開第三次聯席會議，審查美豬進口議題，衛福部長陳時中也在會前接受訪問。
面對國內流感疫苗加購，陳時中也透露最新進度，坦言：「有一部分在手上了」，他強調還在持續洽談中，談妥了還有一定程序，至於流感疫苗的加購數量多少、到貨時程等，陳時中則不願透露。至於媒體追問，台大公衛學院提出，新冠肺炎疫苗要1725萬人施打，才有有效覆蓋率，對此陳時中回應，涵蓋率應該由疫苗接種委員會，來做專家的討論，目前暫定的目標是60%，針對國產疫苗狀況，陳時中也提到，目前國光生技的疫苗，可能在明年5、6月完成，不過疫情一直在變化，還要觀察成效等。
至於要向國外購買疫苗，針對國內冷鏈技術，陳時中提到冷鏈在技術上面，看起來是可以達成的，只是儲存、運送有相當大的限制，所以施打速度不會很快，所以會限制使用量。
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