美股重摔台股跟跌！財長喊話：視情況國安基金隨時可開會

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美股重摔台股跟跌！財長喊話：視情況國安基金隨時可開會

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-10-29 10:16:34｜update2020-10-29 10:16:58

財政部部長蘇建榮立院財政委員會報告並備質詢。（圖／記者林柏年攝，2020.04.06）
▲財政部長蘇建榮。（圖／資料照，記者林柏年攝）
美股暴跌近千點，台股今（29）日早盤也一度重挫逾200點，對此，財政部長蘇建榮喊話表示，主要是受國際疫情影響，國安基金會持續關注，若有符合國安基金規定，隨時可召開委員會決定要不要進場。
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雖然國安基金已退場，不過，在歐美疫情惡化，加上美國會遲遲未能在總統大選前就振興經濟方案達成共識，美股4大指數重挫，道瓊指數更大跌943點，創6月以來最糟單日表現，而台股今日開盤亦大跌106.11點，加權股價指數以12687.64點開出，隨後跌幅擴大逾200點，目前仍下跌逾百點。
對於美股暴跌，台股今日早盤也一度大跌逾200點，財政部長蘇建榮今日在立法院財委會受訪時指出，美股大跌主要受歐美疫情升溫影響，國安基金會持續關注，若有符合國安基金規定情事，隨時都可以召開委員會決定要不要進場，但他覺得目前台灣疫情控制穩定、經濟表現還不錯。
至於青年安心成家購屋優惠貸款傾向續辦，外界質疑將助漲特定地區房價？蘇建榮表示要不要展延、利率多少，報行政院核定後才會對外公布，但他認為應不會有助漲房價，因為有限定條件、不是隨隨便便就能去貸款，而且已經實施很多年，政府也有密切關注房價議題。
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