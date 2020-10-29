台海進入「準戰爭狀態」？ 邱國正：關係緊張、用心應處
台海進入「準戰爭狀態」？ 邱國正：關係緊張、用心應處
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-29 10:52:12
針對陸委會前副主委趙建民主張，台海已進入「準戰爭狀態」說法，國安局局長邱國正今天(29日)受訪時坦言，台海關係現階段緊張，但國安局會掌握狀況，不會讓突發事情發生，也會用心應處。
趙建民認為，目前台海已經進入「準戰爭狀態」，是兩岸40年來局勢最嚴峻時刻，兩岸應首重避險，否則「中華民國主權從地表消失」不是不可能。立法院外交及國防委員會今天邀請國家安全局長提出「國家情報工作暨國家安全局業務報告」。邱國正會前受訪時表示，台海現階段關係蠻緊張，相信大家有目共睹，情治單位要更加密切注意，大家也不要緊張。
邱國正強調，中國有任何動作，國安局會透過各種管道、方法持續做，不會有突發狀況，「我們一定會很用心地應處」。
至於近日傳出，南竿海面出現大批中國大型抽砂船，南竿島如同被中國抽砂船包圍一事，邱國正說，國安局會把一切發動狀況列為可能，他們做什麼動作，海巡署都有和他回覆，也按步驟驅離，目前都還蠻平緩。
新聞來源為Newtalk 新頭殼