飛官「保護村民開海上」殉職？空軍：避人群是基本素養
殉職飛官曾回報發動機故障 國防部：F-5E全面停飛待檢
F-5E戰機駕駛朱冠甍落海殉職！生前是空軍「虎團」吉他手
空軍F-5E戰機失事飛官殉職 蔡英文：務必查明原因
直播／飛官朱冠甍上尉送醫後不治 國防部說明失事原因
陳吉仲稱「北市牛排館全關」 柯文哲：不是只有我會失言
國民黨：蔡政府連下２道公文 擋地方萊豬自治
雲林零瘦肉精牧場破百 現代化豬場結合區塊鏈溯源
嘉縣議會連署瘦肉精零檢出提案 縣府：抵觸中央法規無效
民進黨議員杯葛反萊豬條例 國民黨：怕蔡英文黨紀處分？
怒斥黃國昌抹黑造謠！蔡衍明深夜反擊「旺中微信群」截圖
新北國民黨團連署挺中天 侯友宜：更寬容態度看新聞自由
「中天換照」聽證會如刑場？羅智強批：台灣民主倒退40年
中天前途凶險？前藍委嗆鑑定人都是NCC要的人
換照聽證會結束 他斷言「中天下場」：共產黨一大勝利
巷仔內／大同新董座將出爐 最強媳婦林郭文豔按兵不動？
經營權變天！大同聲明仍咬中資疑雲 林郭文艷軟中帶硬
大同董事改選市場派大勝 王光祥好心情全寫在臉上
快訊／百年大同經營權變天 市場派贏得新董事選舉
大同臨股會登場 早盤股價一度走高站上20元、漲逾5%
兩岸開戰會到戰場當軍醫 柯文哲：我還是最好的醫生
外交部處理斐濟事件太低調？陳亭妃：應公布當天畫面
斐濟外館事件中國撤告！外交部：若有不利措施、絕不妥協
影／斐濟代表處人員遭中方毆打 府：提告前準備都已完成
直播／我方斐濟代表處人員遭中方毆打 總統府表態
金正恩變韓國歐巴電暈網友 網瘋傳各國官員變臉照 | PM Lee and other world leaders turned into K-pop ‘oppas’
女主播曝華府草地「駭人一幕」：很多美國人羨慕台灣防疫 | Taiwanese correspondent post shows COVID-19 magnitude in US
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兒萬聖節扮金探子！爸爸「神吐槽」她崩潰 全場狂喊超像 | Taiwan ‘Golden Snitch’ costume mistaken for chocolate treat
陳時中投書緬甸國際媒體 籲各方支持台灣加入WHO | WHO needs Taiwan: Health Minister Chen Shih-chung
騎單車上國道！移工不知路規被裁罰3千至6千元｜Lao động di trú có thể bị phạt từ 3000 đến 6000 Đài tệ nếu đi xe đạp lên đường quốc lộ.
Cảnh sát Đài Trung nhiệt tình giúp đỡ lao động người Việt tìm lại ví tiền.
越南移工遺落月薪在計程車上 中市警熱心幫忙3小時找回｜Cảnh sát Đài Trung nhiệt tình giúp đỡ lao động người Việt tìm lại ví tiền.
Lao động di trú có thể bị phạt từ 3000 đến 6000 Đài tệ nếu đi xe đạp lên đường quốc lộ.
Nữ khán hộ bị chủ thuê gạ gẫm quan hệ bất chính trong kì nghỉ tết Trung thu
商辦建案擬有條件引進移工 勞團怒嗆：台灣移工人權的污點 |องค์กรแรงงานโวย เปิดนำเข้าแรงงานข้ามชาติงานก่อสร้างแบบมีเงื่อนไข สร้างจุดด่างต่อสิทธิมนุษยชนแรงงานข้ามชาติ
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賺皮肉錢只為養兒！單親越南女無奈下海被逮遭警員同情 | พลีกายแลกเงินเลี้ยงลูก คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวชาวเวียดนามจนใจถูกจับขายบริการทางเพศ
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北車移工圍圈喝酒野餐惹議？網友：只因他們是外國人爭議就這麼大 | วิจารณ์แรงงานข้ามชาติชุมนุมกินข้าวดื่มเหล้าสถานีไทเป ชาวเน็ตถามเพียงเพราะเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นหรือ
移工遭雇主性侵偷哭 細心男同事察覺「這點」怒揭惡行 | Pekerja Migran Dianiaya Secara Seksual Oleh Majikan dan Menangis Diam-diam, Rekan Kerja Pria Menyadarinya dan Mengungkapkan Kejahatan Majikan
重達1057公斤！5名越南籍移工盜採大溪扁柏扛下山 | Berat Mencapai 1057 Kg! Lima Pekerja Vietnam Mencuri Pohon Cemara di DaXi dan Menggotongnya Turun Gunung
雇主怨集中檢疫床位超難搶 指揮中心：將與勞動部研議 | Majikan Komplain Kasur Untuk Karantina Terpusat Sulit Didapat, Pusat Komando Wabah : Sedang Berunding Dengan Depnaker
林心如新戲扮越南媽 自曝學越南語下足苦功 | Demi Peran Baru Sebagai Ibu Vietnam, Ruby Lin Bekerja Keras Belajar Bahasa Vietnam
正修科大推異國美食發表會 一圓新住民餐飲創業夢 | CSU Dorong Acara Presentasi Makanan Internasional – Bantu Wujudkan Mimpi Wirausaha Penduduk Baru
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記者朱啟瑜/台北報導
calendar_today2020-10-29 10:25:00｜update2020-10-29 10:31:56
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