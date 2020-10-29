直播／飛官朱冠甍上尉送醫後不治　國防部說明失事原因

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直播／飛官朱冠甍上尉送醫後不治　國防部說明失事原因

記者朱啟瑜/台北報導

calendar_today2020-10-29 10:25:00｜update2020-10-29 10:31:56

▲國軍F5-E戰機失事，飛官朱冠甍上尉跳傘成功，卻在送醫後不治身亡。（圖／軍聞社）
▲國軍F5-E戰機失事，飛官朱冠甍上尉跳傘成功，卻在送醫後不治身亡。（圖／軍聞社）
空軍台東志航基地一架F5-E戰機，今早因不明原因墜落台東外海，機上飛官朱冠甍跳傘逃生，卻在送醫後宣告不治，國防部也召開記者會說明事件，請鎖定《NOWnews今日新聞》直播。
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