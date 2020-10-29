小飛機闖入川普造勢會場上空　F-16急攔截

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小飛機闖入川普造勢會場上空　F-16急攔截

中央社

calendar_today2020-10-29 11:02:58

▲美國總統川普28日在亞利桑那州布爾黑德國際機場舉辦造勢活動。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統川普28日在亞利桑那州布爾黑德國際機場舉辦造勢活動。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社布爾海德市28日綜合外電報導）美國總統川普今天在亞利桑那州布爾海德市（Bullhead City）競選造勢期間，突然有一架飛機闖入限制空域，使得當局急忙出動F-16戰鬥機空中攔截。
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北美航太防衛司令部（NORAD）發言人柯內里歐（John Cornelio）透過聲明向美國有線電視新聞網（CNN）表示：「10月28日山區夏令時間下午2時左右，北美航太防衛司令部派出F-16戰機偵查一架沒有與飛航管制聯絡，且未持有適當許可進入亞利桑那州布爾海德市周圍臨時限制飛行（Temporary Flight Restriction）區的一般飛機。」
柯內里歐表示：「這架違規飛機起初對攔截程序沒有回應，後來在北美航太防衛司令部發出信號彈後開始建立無線電通訊。這架違規飛機隨後被北美航太防衛司令部飛機護送出限制區，沒有進一步事故發生。」

在地面的CNN記者未能用肉眼看見遭攔截的較小型飛機，但能聽見F-16戰機從頭頂呼嘯而過的聲音，造勢現場群眾和川普本人都做出了反應。

顯然對頭頂F-16戰機的出現猝不及防的川普表示，這架飛機「大約只有4天新」，並誇耀自己對軍方的資助。

川普對著F-16戰機發動機的聲音表示：「我愛這個聲音。」「你不知道我為了把這些噴射機弄到天上費了多大功夫…我必須從民主黨人那邊要錢。」

川普說，這架F-16戰機是在「試著為他炫示」，還稱戰機發出的信號彈是在向他「做一點展示」。

造勢活動期間無預警出現這架F-16戰機，也引發美國特勤局（US Secret Service）幹員迅速回應，若干幹員立刻朝總統方向移動，不過沒有真的踏上講台。

戰機從頭頂飛過發出聲音時，群眾大聲歡呼「美國」，一名男子高喊：「這是自由的聲音！」

川普在亞利桑那州的造勢活動，是他為了在4年前獲得勝選的各州選前催票的一部分。
據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）資料，亞利桑那州2019冠狀病毒疾病（COVID-19）每日新增病例持續攀升。今天參與造勢的許多民眾雖有配戴口罩，但並未維持社交距離。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1091029
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