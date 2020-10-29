國民黨：蔡政府連下２道公文　擋地方萊豬自治

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國民黨：蔡政府連下２道公文　擋地方萊豬自治

記者 陳弘志 / 台北報導

calendar_today2020-10-29 10:46:31

國民黨29日表示，蔡英文政府連下２道公文，逼迫地方政府必須推翻地方自治條例，強逼該縣市的豬肉得檢出瘦肉精。（圖／記者陳弘志攝，2020.10.29）
▲國民黨29日表示，蔡英文政府連下２道公文，逼迫地方政府必須推翻地方自治條例，強逼該縣市的豬肉得檢出瘦肉精。（圖／記者陳弘志攝，2020.10.29）
國民黨29日譴責蔡英文政府連下２道公文，逼迫地方政府必須推翻地方自治條例，強逼該縣市的豬肉得檢出瘦肉精，不能適用更高標準，不但違憲，也違背當地民意，干預地方自治。
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國民黨文傳會主委王育敏、副主委王鴻薇、黃子哲、發言人江怡臻今天表示，蔡英文政府執意開放含瘦肉精美豬於明年1月1日進口，多個直轄市及縣市政府為確保國人食安健康，紛紛修訂食安自治條例，明定瘦肉精零檢出及罰則，但蔡政府卻用一紙函文要求各縣市政府修正「瘦肉精零檢出」的自治法規，民進黨政府漠視地方自治權、濫權行政，已經成了名符其實的「民主進步『擋』」。
國民黨表示，根據大法官會議的釋字第738號解釋，認為「中央與地方法規寬嚴不一，並非『牴觸』，因為中央制定的是『最低標準』，地方政府當然可以更嚴格、因地制宜，這是憲法保障的地方自治精神」。根據地方制度法第18、19條規定，直轄市與縣市政府的自治事項中，包含衛生管理事項，因此，直轄市及縣市政府依法修定食安自治條例，中央政府不應過度干預。

國民黨指出，近期各直轄市和縣市政府陸續收到衛福部函文，指稱該部已經修正發布動物用藥殘留標準，自治法規如有與該標準牴觸情形，應配合修正。這幾天「行政院祕書長」再發函文，指稱台中市食品安全衛生管理自治條例第6條之1及第13條之1，有牴觸中央法規疑慮，要求台中市府依據衛福部函文意見說明。換言之，就是要求台中市政府配合修正。

國民黨強調，蔡英文政府最近連發２道公文，壓迫地方政府就範，覺得衛福部層級不夠，還拉高到「行政院祕書長」。國民黨質疑「瘦肉精零檢出」究竟傷害了何種公共利益，讓蔡政府必須連下２道公文禁止？蔡政府應該說清楚、講明白。
國民黨表示，根據世界貿易組織最惠國待遇原則，蔡政府明年1月1日開放美國萊豬進口，也必須無條件適用所有世貿會員國，此舉形同即將開放全世界26個國家的萊豬進口。
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