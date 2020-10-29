南韓前總統李明博涉貪終審出爐！維持判刑17年 恐再入獄
南韓前總統李明博涉貪終審出爐！維持判刑17年 恐再入獄
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-29 10:37:53
南韓前總統李明博，2018 年因貪污、受賄等多項罪名成立而官司纏身，去年 3 月因健康問題獲准保釋，但最新消息指出，南韓最高法院今( 29 日)作出終審判決，維持先前二審判刑 17 年的決定，高齡 78 歲的他恐將再次入獄。
綜合外媒報導，李明博前年 4 月因涉嫌受賄、逃稅、挪用公款、濫權等 16 項罪名而被起訴，同年 10 月一審時被判處 15 年有期徒刑及罰款 130 億韓元(折合新台幣約 3.3 億元)，李明博不服提起上訴，並於去年 3 月因健康理由獲准保釋。今年 2 月中旬，首爾高等法院二審宣判，判處李明博 17 年有期徒刑、罰款 130 億韓元，追徵犯罪所得 57.8 億韓元(折合新台幣約 1.5 億元)，並撤銷其保釋令，但李明博被拘捕 6 天後又再度暫准獲釋。
南韓最高法院於今天上午完成終審，隨著判決出爐，李明博近期恐必須重返監獄服刑，也是南韓第 4 位因涉貪遭定罪的前總統。
李明博 1941 年出生於日本大阪，畢業於高麗大學商學部，後來進入現代集團旗下現代建設工作長達 27 年， 1992 年起從政擔任國會議員， 2002 年當選漢城特別市市長， 2007 年參選總統，在黨內初選擊敗前總統朴正熙之女朴槿惠，最終當選為南韓總統，於 2013 年卸任。
離開青瓦臺的李明博爭議纏身， 2017 年底南韓檢方開始調查李明博任內涉嫌濫用職權以及私設秘密基金等事，並於 2018 年被逮捕起訴。