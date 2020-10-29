秋鬥11月22日強勢回歸　反美豬、南鐵迫遷劍指蔡政府

今（29）日多個社運團體於立法院發起2020秋鬥遊行記者會，邀請民眾在11月22日下午1點凱道集結，向民進黨政府表達公民不服從的抗議，主訴求包含反美豬、反雙標、反黨國，並現場演出2009年民進黨反毒牛大遊行的復刻版行動劇，而這也是在去（2019）年因為團體間對「反年改」的態度歧異而首次取消秋鬥後的再度回歸。

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秋鬥團體對於民進黨在社會民生議題上的作為感到極為不滿，如同過去國民黨，食安大搞黑箱反民主、反科學，土地迫遷一再重演當年大埔案的錯誤，環境保護又節節敗退，勞工則是沒尊嚴又沒有保障，甚至當年民主運動所爭取的言論自由，也在民進黨主政下，黨政重新入主媒體，縱容金權操控網軍打壓異議言論。

遊行總指揮林子文表示，今年秋鬥將從凱道集合出發，終點是民進黨中央黨部，象徵新的黨國一體化，並途經失去監督能力的立法院，以及威權獨裁的行政院，代表民主價值已被民進黨摧殘毀壞，人民必須發出抗議的聲音。





林子文也說，明年開放萊豬的政策已經引發社會高度的不滿，民進黨仍要強行碾壓民意通過行政命令，更拋棄過去反對萊牛的主張。安心消費公民連線的段心儀老師表示消費者有必要站出來，捍衛食安，保護每位國民的健康，不容做為交換籌碼犧牲。





桃產總秘書吳嘉浤表示，過去民進黨說要善待勞工，如今時過境遷，完全站到勞工對立面，不僅非典吹哨者沒保障，勞動事件又被政府藐視，勞工認為老年給付不足，必須建立基礎年金。移工本勞，應該同工同酬待遇。





吳嘉浤指出，南鐵的徵收強拆又再印證民進黨根本充當地產開發商打手，徐世榮教授表示區段徵收惡法必需廢除，否則民進黨只是過去黨國的延續，繼續迫遷弱勢底層的人民。





環保聯盟台東分會、台東大學教授李偉俊指出環保要三零，包含淨零碳排、零廢棄全循環和零污染顧健康，但是民進黨政府卻在環境保護上背道而馳，空污、水污、農地廢棄物汙染卻宛如癌症蔓延。

最後，台科大助理教授陳致曉表示，言論自由不容民進黨噤聲，過去主張黨政軍退出媒體，如今卻又放任黨政金權操控媒體，完全是雙重標準。網路言論若是批評民進黨，隨時招來網軍抹黑打壓，陳致曉憤慨表示，「言論自由彷彿倒退三十年前回到戒嚴。」