立委嗆不知萊豬全球開放 陳時中：早已公告！有點無言
立委嗆不知萊豬全球開放 陳時中：早已公告！有點無言
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-29 11:06:22｜update2020-10-29 11:42:33
立法院社福衛環委員會今（29）日召開第三次聯席會議，審查美豬進口議題，國民黨立委李德維痛批，他一直到昨天才知道，原來開放萊豬不只是美國的萊豬，只要合格量以內，各國萊豬都可以進到台灣來。
李德維強調，大多數民眾跟立法委員，對於進口萊豬，沒有一個完整的了解，這是很可怕的事情，因為問了兩個月，到昨天才知道，委員強調，過去陳時中提到，開放萊豬是跟美國人爭取國際地位，現在卻發現，原來其他國家也可以趁著這個法律案通過，開放瘦肉精美豬來台。對此陳時中回應，109年9月7號農委會的公告，已經放在網路上很久，且送到立法院來審查，已經開過會了，大家說對這文字不知道，他坦言：「實在有一點無言」，陳時中表示，已經公告快要兩個月了，以前的公告（101年以前），是「但不包括供牛隻使用含動物飼料添加物」，現在很清楚國外才可以（進口萊豬），條文寫得很清楚，送到立法院審查（立委）還說不知道，我們實在有一點無言。至於地方中央不同調，部分地方政府想透過自治條例要求「美豬零檢出」，有立委建議陳時中應該先跟全國各地方衛生局召開大會取得共識，對此陳時中強硬回應：「現在要怎麼開？先去開然後立法院還在審，立法院審的結果怎麼樣，我們也不知道，如果我們（預設）覺得會怎麼樣，對立法院就是不尊重」。