前瞻預算減半 侯友宜：擔心新北建設受影響
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-10-29 11:26:50
前瞻2.0基礎建設預算規畫，軌道建設預算大幅縮減，從原本4200多億元腰斬剩不到2000億元﹔新北市長侯友宜表示，雖然預算縮減，不會影響淡江大橋的興建，不過，他比較擔心的是淡水北側道路和八里、安坑輕軌，會因為預算關係受到影響。
前瞻基礎建設計畫原規劃8年8800億元，最後立法院通過約8,400億元，從2017年至2021年止已用了3,300億，立法院日前通過後續4年經費，約剩餘5,100億，將編列在前瞻2.0﹔國發會9月宣布，前瞻2.0將著重在數位建設及城鄉建設，數位建設占比從原本5%提升至16%，城鄉建設占比也從原本16%提升至29%，但軌道建設占比卻大降，從原本的48%降至23%。國民黨新北市議員鄭戴麗香質詢市長，前瞻預算減半是否會影響新北重大建設，侯友宜明確表示，預計2024年完工的淡江大橋不會受到影響，但他比較擔心的是淡水北側道路和八里、安坑輕軌，這些重大建設可能會因為預算受影響，尤其是淡水北側道路，要在淡江大橋完工前完成，當地交通才不會打結。
侯友宜也提及八里纜車的規劃，他相當有信心地說，纜車完工後一定會成為台灣十景之一，而且名列前茅，市府打算12月召開說明會，邀集有興趣的業者參加，希望帶動當地觀光發展。根據新北市觀旅局的規劃，八里纜車規畫從八里渡船頭延伸到觀音山硬漢嶺，沿途約2公里，預計斥資9億元興建，可遠眺淡水美景，搭配淡江大橋、八里河岸公園、十三行博物館景點，與重要節慶活動，打造成新北特色地標。