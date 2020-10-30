什麼！住這裡女神超多？網友敲碗狂問「在哪裡」求巧遇

網路上有人炫耀剛買了房子，只要下樓就能看到浪漫河畔美景，而且每天散步還常有機會巧遇許多女神網美，如此賞心悅目的居住環境，羨煞一票網友，紛紛敲碗詢問「在哪裡我馬上搬」、「求巧遇」。到底是哪裡，可以住得如此賞心悅目？

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原來就是高雄最浪漫地標 - 愛河河畔，這條以愛為名的河流，不僅是許多人平日散步休閒活動的熱點，其中又以國賓飯店周圍的愛河生活圈，由於居住環境優雅，前臨愛河，後有中央公園萬坪綠地，向來就是豪宅集散處，更因為鄰近漢神百貨、大立精品等商圈，常見打扮時尚的貴婦名媛出沒；再加上亞洲新灣區有駁二特區、高雄流行音樂中心等知名景點，吸引許多網美拍照打卡，讓這裡成為高雄市裡，最容易遇上各式女神的地區。

由於空地取得不易，因此，愛河生活圈一帶，向來建案不多，新屋需求量一直都處於供不應求的狀態，在建造成本高的情況下，大多數建商皆以推出大坪數豪宅為主。不過最近令許多買家非常興奮，造成話題的，就是興富發所推出的《愛情河左岸》，不僅位於河東路上，是得天獨厚、真真實實的河岸第一排，只要下樓就能擁抱愛河浪漫美景，而且又是該地區唯一總價千萬以內的小坪數建案，從訂金到交屋，只要39萬元，總價僅698萬起，即可入住女神聚集的愛河生活圈，門檻更加平易近人。

▲愛河河畔，這條以愛為名的河流，不僅是許多人平日散步休閒活動的熱點（圖／資料照片）

建案規劃為地上32樓、地下6層超高建築，中高樓層更享有山、海、河三位一體的獨特景觀。身為愛河畔新天際線的指標建築，興富發將《愛情河左岸》定位為高質感輕豪宅大樓，並定調為未來20年的代表之作，特別延請知名建築大師李天鐸建築師事務所，與曾設計W Hotel等全球五星奢華飯店的GA設計團隊，共同規劃頂級全齡化休閒公設，包括室內游泳池、SPA、健身房、圖書室、KTV、室內遊樂區、Lounge Bar、廚藝教室等，同時引進專業物業管家，全天候待命服務，就是要用最好的質感，迎接每一位入住的男神女神們，特別是該地段的獨特性、稀有性及無可取代性，更是房價抗跌且具發展空間的最大利器，因此吸引不少台商、多金置產客及高素質買家持續進駐，及早卡位，享受優雅的生活品質，隨時與女神們，來個不期而遇！



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