高雄市議會第3會期評鑑　高督盟批「散漫、荒唐」

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高雄市議會第3會期評鑑　高督盟批「散漫、荒唐」

記者鄭婷襄/高雄報導

calendar_today2020-10-29 11:45:11

高雄市公民監督公僕聯盟今（29）日公布「高雄市議會第3屆第3會期議員評鑑結果報告」，總評整體表現則是「散漫、荒唐」。（圖／記者鄭婷襄攝）
▲高雄市公民監督公僕聯盟今（29）日公布「高雄市議會第3屆第3會期議員評鑑結果報告」，總評整體表現則是「散漫、荒唐」。（圖／記者鄭婷襄攝）
高雄市公民監督公僕聯盟今（29）日公布「高雄市議會第3屆第3會期議員評鑑結果報告」，共選出10位「問政優質議員」及6位「待觀察名單」，但總評則是「散漫、荒唐」，對於整體表現「散漫」，以及「追謚許崑源」的「荒唐」行為，高督盟則提出嚴厲批判。
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高督盟副理事長陳銘彬指出，本次獲選「問政優質」的十位議員分別為吳益政、何權峰、林于凱、林智鴻、陳致中、陳麗娜、黃文益、黃捷、黃秋媖、郭建盟，其中何權峰、陳麗娜、黃秋媖則是首次進入前10列入「待觀察名單」共有6人，其中屬於「總分低於標準」或「嚴重疏於問政」的有4人，屬於第二類「言行違背議員職權角色」的則有2人。
評鑑總分皆低於60分且「嚴重疏於問政」的包括許慧玉、賴文德、吳利成、黃紹庭等4位議員，其中，「疏於問政」情形最嚴重的許慧玉議員，除了書面提案，包括口頭總質詢、法案審查、部門質詢、出席委員會統統掛0高督盟指出，許議員選前已知病情卻仍堅持參選，以致本屆3個會期皆因病疏於問政，顯然辜負選民所託，至於賴文德、吳利成、黃紹庭三位議員都是法案審查、委員會發言、書面提案三項掛0。

被評為第二類「言行違背議員職權角色」則有議員李眉蓁、劉德林，陳銘彬指出，李眉蓁議員在高雄市長補選期間，遭媒體披露碩士論文抄襲，高督盟複評會議認為「李議員身為公眾人物應有高道德標準，論文抄襲已屬不當，又不能勇於面對錯誤，已做出錯誤示範」；而劉德林議員則是去年10月間因市長韓國瑜請假未出席總預算案交付審查，藍、綠議員於議場激烈衝突，造成林宛蓉議員腦震盪等傷勢，遭高雄地檢署依傷害罪起訴，反控民進黨議員林富寶、江瑞鴻、李柏毅涉傷害罪部分則不起訴。

對於此次會期的整體表現，高督盟則總評為「散漫、荒唐」，副理事長陳銘彬認為，此會期除了議長補選案引發藍綠各自陣營內鬨之外，議員衝突事件較少，但因逢市長罷免及補選，議員問政大多顯得散漫無心，議員諸公何時才能拋開政政黨利益，正視實踐議會的民主精神？這是大多高雄選民心中的疑惑。

高督盟表示，以8個委員會開會情況為例，64位議員（不含議長副議長）至少有17位（國民黨11位、民進黨6位）未在場，比例高達3成；「有簽到，卻沒開會」的情況相當普遍，其中「社政委員會」只有2、3位出席，狀況最慘，而鄭安秝議員身兼法規委員會委員，3次審查會議卻全部缺席，明顯失職。
陳銘彬批評，此次會期最大的笑話就是「追謚許崑源為永遠的榮譽議長」，許崑源僅擔任兩屆議長，高督盟也已公開譴責其主持會議不公、批評議員質詢的不民主行為，雖遺孀最後婉謝議會的追諡，但陳銘彬也以前議長陳田錨為例，陳田錨是高雄市議會史上任期最長的議長，都未曾追諡，許崑源何德何能成為全國首例的「永遠榮譽議長」？求進步的力量才是議會應當所為，而非荒謬鄉愿。
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