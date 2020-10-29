產工爆台鐵「人力斷層」　資歷僅3年就要帶新人

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產工指出，普悠瑪的事故報告中，有列舉台鐵應對於物料系統需要加強工單及橫向溝通機制，台鐵局在附錄中提到，機務處已經訂定維修供料標準程序，同時近年來工務單位的檢修制度調整，也承諾將重新檢討「路線巡查安全作業程序」，並將增訂巡查簿項目及攜帶測量工具等事項納入檢討重點。
不過產工質疑，台鐵高層及安全部門不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，物料系統不是只有機務有，應該同時進行運工機電各部門的全面檢討，高層要學會教訓，勿繼續加深民眾對台鐵的不信任。
此外，產工代表徐仲能表示，台鐵內部有嚴重人力斷層、技術傳承的問題，工務處近 3 年新增了近 500 名人員，但多數皆為月薪 26k 的營運人員。根據台鐵局資料， 108 年統計的員工比例，人力呈現 M 型化，服務資歷 10 至 20 年的中階人力極少，僅占 14% ，而新進員工未滿 10 年的已經超過半數佔 55% 。
徐仲能說，有些工作或事件可能 5 年還不見得會碰到一次，依照現行的師徒制訓練方式，造成可能進來 2 至 3 年的人就要帶新進員工，鐵路經驗累積及培訓至少需要 3 年，人力斷層情形造成的技術傳承問題，不僅讓第一線的員工面對極大的安全壓力，今年 8 月起台鐵局班表的變動，讓員工身無乏術，更無法從工作現場抽身受訓累積學習經驗，造成惡性循環，這些都是安全的隱憂。