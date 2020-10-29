杭特爆醜聞為何遏止報導傳播？祖克伯：FBI籲防駭客行動
杭特爆醜聞為何遏止報導傳播？祖克伯：FBI籲防駭客行動
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-10-29 11:56:47｜update2020-10-29 11:57:50
美國大選進入最後倒數階段，《紐約郵報》日前大爆民主黨總統候選人拜登次子杭特（ Hunter Biden )的電郵風波，而知名社交網站臉書、推特第一時間卻禁止民眾轉載該篇報導，遭共和黨質疑是否有心幫拜登助選。臉書創辦人兼行政總裁祖克伯（ Mark Zuckerberg ）當地時間 28 日在參議院商務委員會的線上聽證會中表示，臉書之所以一開始限制報導在平台上流傳，是因聯邦調查局（ FBI ）先前曾發出警告，要各平台留意駭客和陰謀論的介入與操作。
綜合外媒報導，祖克伯聲稱， FBI 沒有就《紐約郵報》有關杭特的報導聯絡臉書，而他當時手上也沒有證據顯示該報導是俄羅斯干預美國大選的結果；然而，先前俄羅斯、伊朗和中國都曾散播過假消息， FBI 也曾建議公司，若有秘密文件出現，應保持高度警戒，以防外國勢力藉機介入並操作。Google 行政總裁皮查（ Sundar Pichai ）和推特創辦人兼行政總裁朵西（ Jack Dorsey ）也都出席了這場聽證會，各方圍繞著美國《通信規範法》（ 1996 Communications Decency Act ）第 230 條進行答辯，該法條保護社交媒體平台不必為第三方的言論負責，也讓其有自由去清理它們認為不當的內容，卻被川普總統視為社群媒體政治偏頗的主因，特別他之前數次爭議發言都曾被推特屏蔽。
對此皮查強調， Google 並無政治偏頗，因為這樣有違公司的商業利益和使命；朵西也說，若該法條受到侵害，人們在網上溝通的方式將會大受損害，不過他先前已針對此事道過歉，承認貿然封鎖相關報導的舉動錯誤。
當德州共和黨參議員克魯茲（ Ted Cruz ）質疑朵西，是誰讓他負責允許媒體報導什麼，以及允許美國人聽到什麼內容時，朵西亦宣稱，這是公司應對駭客入侵的政策，審查後並在 24 小時內更新公司的政策和執法措施。