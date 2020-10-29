陳吉仲稱「北市牛排館全關」 柯文哲：不是只有我會失言
陳吉仲稱「北市牛排館全關」 柯文哲：不是只有我會失言
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-10-29 11:57:26
農委會主委陳吉仲，昨天（28日）上午在立法院接受質詢時，針對台北市食安自治條例，將修法為「萊克多巴胺零檢出」，不然將依法開罰一事，陳吉仲先是表示「若通過台北市牛排館將全部關掉」，因為多數美國牛肉都含有瘦肉精。而陳吉仲在質詢結束後也改口，表示有三分之二要關。今天（29日）則再強調連牛肉麵店也要關門。對此台北市長柯文哲今天在議會接受質詢時，笑著表示「不是只有我會失言」。
國民黨台北市議員徐巧芯在質詢時表示，要為北市牛排館喊冤。「陳吉仲一開始說全部牛排館要關，後來改口稱三分之二牛排館要關。」徐巧芯說，「意思是全台北市有三分之二牛排館，都有用萊克多巴胺牛肉。」對此台北市副市長黃珊珊否認，表示北市的牛排館有一半是用澳洲牛，而針對萊克多巴胺殘留量規定，只有針對豬肉，「應該是陳主委誤會我們法規了」。徐巧芯也追問柯文哲，若陳吉仲一席話造成北市牛排館生意因此受到影響，是否要出來抗議？柯文哲則表示，不是只有我會失言，「他也會失言。」徐巧芯痛批，可是陳吉仲改口過，一開始說全部台北市牛排館都要關門，後來說三分之二。黃珊珊說，今日會請衛生局鄭重澄清，為北市牛排館澄清。