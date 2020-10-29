影／不認為F-5戰機老舊！馮世寬：國人應祝福空軍
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-10-29 12:59:37｜update2020-10-29 15:19:57
空軍志航基地第7聯隊今（29）日傳出一架F-5E單座型戰機從基地起飛時，墜落於東部外海，造成機上飛官朱冠甍上尉不幸殉職。外界質疑F-5E/F戰機服役近40年，事故恐與飛機狀況有關。曾擔任F-5飛官的退輔會主委馮世寬不認為F-5戰機是老飛機，也不認為空軍的飛行訓練不恰當。國人都應該抱著祝福空軍的心理來看這個事情，大家此時應該祝福空軍會更好。
退輔會今日上午舉行「退輔會微電影『看見榮民』首映暨第42屆榮民節慶祝大會」，馮世寬在會前受訪被問到今早F-5E戰機於台東外海墜毀一事。馮世寬表示，整個情況國防部會統一發言，在飛行訓練中間，沒有知道真相之前，大家都不要去猜測。媒體詢問，失事原因是否與F-5過於老舊有關？馮世寬表示，不會，它是好飛機。媒體追問如果不是飛機老舊，那是什麼？馮世寬說，「假如空軍還允許我能繼續飛，我還要願意去飛。」他進一步表示，我們期待國機國造儘速能夠完成。
馮世寬說，飛行過程中，飛行員都要遇到各種狀況，所以飛行員的訓練與健康很重要，他不認為飛機老舊，也不認為空軍的飛行訓練不恰當。台東起飛就是海邊海岸，進、出航都是要經過海岸，國人都應該抱著祝福空軍的心理來看待這個事情，大家此時應該祝福空軍會更好。