開放「美豬」還是「萊豬」？柯文哲怨：中央講得不明不白

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開放「美豬」還是「萊豬」？柯文哲怨：中央講得不明不白

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-10-29 12:46:59

台北市長柯文哲21日下午進入議會，針對今年市府預算進行報告。針對國民黨台北市議員徐弘庭質疑，市府將花光歲計賸餘，柯文哲表示，還是習慣先用自己的錢，之後再進行舉債。
▲台北市長柯文哲29日上午進入議會進行專案報告並備詢。針對萊豬口的相關議題，柯文哲表示中央至今仍未給出完善的配套措施與回應。（圖／台北市政府提供）
針對總統蔡英文日前宣布，將在明年一月一日開訪含有瘦肉精的美豬進口後，引發社會各界討論。對此台北市長柯文哲昨天（28日）晚間也在臉書上PO文，表示中央自始至終對萊豬進口沒有提出相關配套方案，更直指中央政府開放進口的到底是「美豬」還是「萊豬」？而柯文哲今天（29日）上午進入議會接受質詢時，也再次強調「中央講得不明不白，什麼時候要回答？」
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柯文哲在臉書上表示，「請問民進黨中央政府，明年一月開放進口的，到底是『美豬』還是『全世界所有含萊克多巴胺的豬』？」柯文哲說，「根據9月17日才公告的『 動物用藥殘留標準』，不只是美豬，全世界要進口到臺灣的豬肉，都允許萊劑殘留，也就是說，除了臺灣豬不得使用萊克多巴胺，全世界的都可以」。
而柯文哲今天上午進入議會，雖然進行的是任內「重大建設」的專案報告，不過議員們的質詢重點，幾乎都放在萊豬進口議題上。而柯文哲也利用質詢時間闡述自身立場。柯文哲強調，民進黨政府至今並未明確說明引進萊豬進口後相關配套法案及措施是什麼。柯文哲也直言，他還在等待中央的答案。
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