正宮、小三全都要！江國賓「最強馭妻術」讓人佩服

況明潔、鄭仲茵在《天之驕女》中有精彩的對手戲，兩人分別飾演江國賓現任及前任的老婆，劇中江國賓和況明潔在年輕時互許終身，卻因父母希望江國賓能娶富家千金鄭仲茵而分開，直到多年後江國賓與況明潔再次相遇，發現雙方仍對彼此念念不忘，江國賓決定與鄭仲茵離婚，沒想到江國賓發現自己對鄭仲茵也有一份感情，於是一邊安撫現任老婆況明潔，另一邊又藉機接近鄭仲茵，讓觀眾看了十分佩服，把兩個女人駕馭的很好，被網友封為「最強馭妻術」。

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▲鄭仲茵（左）跟況明潔在劇中諜對諜。（圖 / 三立提供）

× ▲鄭仲茵（左）跟況明潔在劇中諜對諜。（圖 / 三立提供）

以往況明潔較常演出溫柔賢淑的角色，這次在《天之驕女》飾演充滿算計、敏感多疑的女強人，同時還是個控制狂媽媽，況明潔笑說：「這是她演過最忙的一個角色。」這次詮釋心機女及控制狂媽媽，參考了電影《瘋狂亞洲富豪》中楊紫瓊的一些演法。現實中，況明潔和孩子的相處就像朋友一樣，透露自己其實用了許多的心機，比如小孩心情不好，她不會戳破，只會説：「你今天比較累喔，去吃個維他命。」或是回家時春風滿面，她也不會直接問：「交女朋友啦？」而會說：「有什麼好事發生呀？」在孩子的教育上都是老公跟小孩溝通，而她則負責全力支持，況明潔說：「阿姨平常什麼都好，當我說不好時，就真的不好，而這個不好才會有力量。」

▲況明潔（左）飾演充滿算計、敏感多疑的女強人。（圖 / 三立提供）

× ▲況明潔（左）飾演充滿算計、敏感多疑的女強人。（圖 / 三立提供）

鄭仲茵沒料到網友會一面倒，覺得她是個明理的媽媽，感到很訝異但也很開心，坦言這些年都被定型為使壞、耍心眼的角色，所以這次被說是講理的好媽媽感到受寵若驚。現實中，鄭仲茵沒有沒有兄弟姐妹，因此很渴望在友情中找到懂自己的好姐妹，卻坦言在這個行業很難找到知心人，「如果自己像劇中一樣被好姐妹背叛，親生小孩又被掉包，那種椎心之痛無法形容，大概跟失去最親的親人一樣痛。」而鄭仲茵最好的朋友就是女兒，有次約女兒去玩密室逃脫遊戲，跟女兒說：「可以找妳朋友一起。」結果女兒竟說：「不要，現在的小孩子誰會想跟長輩出去玩！」不過女兒還是會陪自己去跟朋友聚會。