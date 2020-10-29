蓬佩奧讚印尼防衛海域　美國期待更多合作

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蓬佩奧指出，中國共產黨對南海主權的「非法宣稱」（unlawful claim），所有守法的國家都拒絕接受，印尼在聯合國與東南亞國家協會（ASEAN）勇敢領導面對這個議題，美國也非常支持透過這些多邊機制處理。
他也表示，美國歡迎印尼用堅定決心守衛納土納群島（Natuna Islands）海域主權，並期待與印尼以新的合作方式確保海域安全，保護這些繁忙海上通道。
納土納群島是印尼北部的領土，印尼近年來多次指控中國漁船闖入該海域印尼專屬經濟區捕魚。中國根據「九段線」主張其南海主權，並指其南海主權與印尼的納土納群島海域部分重疊。印尼稱中國主張不符聯合國海洋法公約，拒絕接受。
勒特諾指出，她在會中向蓬佩奧表示，南海必須維持和平穩定，必須遵守、落實國際法，特別是聯合國海洋法公約，任何主權宣稱都必須以國際法和該公約為基礎。印尼也希望美國企業多到印尼投資，甚至到印尼外島，包括納土納群島在內。
蓬佩奧接連造訪印度、斯里蘭卡、馬爾地夫後，今天起在印尼訪問2天。
根據美國駐印尼大使館的資訊，蓬佩奧2018年曾訪問印尼。他此行將會見印尼總統佐科威（Joko Widodo），與美國在印尼的企業界人士會面，並在安梭爾青年組織（GP Ansor）舉辦的活動與印尼青年對話。安梭爾青年組織是印尼最大的溫和派伊斯蘭組織伊斯蘭教士聯合會（ Nahdlatul Ulama，NU）的青年團體。（編輯：周永捷）1091029